Пропавшего неделю назад в горах Сочи лжегида нашли живым

06 сентября 2025, 15:31

Пропавший неделю назад в горах Сочи Сергей Мельников найден живым

Фото: iStock/MikeLaptev

В горах Сочи нашли живым 58-летнего монтажника Сергея Мельникова, который выдавал себя за горного гида. Его разыскивали неделю, сообщает пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России (ЮРПСО).