Пропавшего неделю назад в горах Сочи лжегида нашли живым
В горах Сочи нашли живым 58-летнего монтажника Сергея Мельникова, который выдавал себя за горного гида. Его разыскивали неделю, сообщает пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России (ЮРПСО).
Спасатели обнаружили мужчину в районе приграничного села Аибга, где он и заблудился. Информацию о его местонахождении передали сотрудники пограничной службы, после чего все поисковые группы начали возвращаться на базу.
Как уточняется, Мельников выжил в горах без еды и воды целую неделю. Его состояние оценивается как удовлетворительное, однако он был сильно ослаблен и теперь нуждается в медицинской помощи.
Ранее сообщалось, что Мельников не имел соответствующей квалификации, но предлагал свои услуги гида через Интернет. Не будучи профессиональным альпинистом, он водил людей в горы за небольшую плату, одновременно прогуливая основную работу.
Как пишет Telegram-канал SHOT, 31 августа он повёл мужчину и женщину на хребет Аибга за 5000 рублей. Туристы успешно вернулись тем же вечером, а сам проводник потерял ориентиры и ушёл вглубь гор. Его искали пять суток с помощью вертолёта, собак и пеших отрядов МЧС.
Читайте также: