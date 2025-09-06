В Нижнем Тагиле мужчина сгорел заживо в своей машине на автомойке

06 сентября 2025, 18:49

Фото: iStock/trikolor

В Нижнем Тагиле мужчина сгорел заживо в своем автомобиле на мойке самообслуживания. Об этом сообщает телеграм-канал «Инцидент Нижний Тагил».





Трагический инцидент произошел 5 сентября в здании на Уральском проспекте. Предполагается, что автомойка загорелась из-за короткого замыкания. В это время машина была плотно зажата вращающимися щетками. Находившийся внутри водитель оказался заблокирован и не смог самостоятельно выбраться из полыхающей «ловушки». Тело погибшего нашли спасатели после тушения огня.



В пресс-службе ГУ МЧС региона подтвердили факт пожара и смерти одного человека, но деталей произошедшего не раскрыли. На месте работали четыре единицы техники и 12 специалистов.

«На площади 120 квадратных метров сгорело оборудование, повреждены стены, перегородки в боксах здания автомойки, сгорел автомобиль «Audi». <…> Есть погибший», — говорится на сайте ведомства.