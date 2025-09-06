Пожар в Крыму: подробности
В Керчи локализовали ландшафтный пожар на площади 800 кв. м, сообщило МЧС Крыма в соцсетях.
Пламя охватило сухую траву на открытой территории рядом с улицей Железняка. Причин возгорания не уточняют, но из‑за жаркой, сухой и ветреной погоды огонь быстро распространялся. Сейчас на месте работают 15 человек и три единицы техники, в том числе сотрудники третьего пожарно‑спасательного отряда МЧС полуострова.
Ранее в Симферопольском районе, возле села Ключи, на площади 50 га горела сухая растительность. Для тушения там привлекли силы аэромобильной группировки МЧС, технику для подвоза воды и машины для опашки от районной администрации.
Всего на ликвидации задействованы 68 человек и 19 единиц техники, из них от МЧС России — 59 специалистов и 12 машин.
Читайте также: