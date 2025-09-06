Пожар в Крыму: подробности

06 сентября 2025, 17:19

Спасатели МЧС локализовали пожар в Керчи на площади 800 квадратов

Фото: istockphoto/Toa55

В Керчи локализовали ландшафтный пожар на площади 800 кв. м, сообщило МЧС Крыма в соцсетях.