Достижения.рф

Пожар в Крыму: подробности

Спасатели МЧС локализовали пожар в Керчи на площади 800 квадратов
Фото: istockphoto/Toa55

В Керчи локализовали ландшафтный пожар на площади 800 кв. м, сообщило МЧС Крыма в соцсетях.



Пламя охватило сухую траву на открытой территории рядом с улицей Железняка. Причин возгорания не уточняют, но из‑за жаркой, сухой и ветреной погоды огонь быстро распространялся. Сейчас на месте работают 15 человек и три единицы техники, в том числе сотрудники третьего пожарно‑спасательного отряда МЧС полуострова.

Ранее в Симферопольском районе, возле села Ключи, на площади 50 га горела сухая растительность. Для тушения там привлекли силы аэромобильной группировки МЧС, технику для подвоза воды и машины для опашки от районной администрации.

Всего на ликвидации задействованы 68 человек и 19 единиц техники, из них от МЧС России — 59 специалистов и 12 машин.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0