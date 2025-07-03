Беременная Агата Муцениеце в облегающем платье посетила салон красоты с дочерью
36-летняя актриса Агата Муцениеце, ожидающая третьего ребенка, на днях была замечена в салоне красоты вместе с дочерью Мией Прилучной. Об этом пишет «Voice».
Звезда театра и кино выбрала стильное серое платье миди, которое подчеркивало ее округлившийся живот, и дополнительно образ брутальными черными замшевыми ботинками.
В салоне красоты Агате сделали эффектный макияж с акцентом на глаза, а также использовали нежные румяна и нюдовую помаду для губ. Ее длинные волосы укладывались в пышные вьющиеся локоны, свободно струящиеся по спине.
Мия, в свою очередь, выглядела не менее стильно: она была одета в черный топ на молнии и подходящие шорты, завершив образ бежевыми кроссовками. Девочка также получила косметический маникюр и легкий макияж с розовыми тенями, а ее волосы украсили стильные заколки.
После преображения мать и дочь позировали в холле салона, и на одном из снимков Мия держала на руках свою собачку по кличке Милка. Пользователи социальных сетей не смогли сдержать восторг от увиденного.
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