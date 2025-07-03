Беременная Агата Муцениеце в облегающем платье посетила салон красоты с дочерью

03 июля 2025, 15:35

Агата Муцениеце (Фото: РИА Новости/Валерий Мельников)

36-летняя актриса Агата Муцениеце, ожидающая третьего ребенка, на днях была замечена в салоне красоты вместе с дочерью Мией Прилучной. Об этом пишет «‎Voice».