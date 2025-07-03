Басков высказался о проблемах Киркорова: «У нас у всех бывает своя неуверенность, депрессия…»

03 июля 2025, 15:04

Николай Басков высказался о проблемах Филиппа Киркорова

Филипп Киркоров (фото: Telegram @official_kirkorov)

Самочувствие Филиппа Киркорова в последнее время серьёзно беспокоит его поклонников. Артист проходил курс лечения после серьёзного ожога и лежал в больнице, а после выписки предстал перед публикой не в лучшем своём виде.





Певец сейчас активно посещает светские мероприятия. Однако фанаты, смотря кадры с его выступлений, заметили, как сильно он похудел. Многие предполагают, что Киркоров ещё не отошёл от смерти своего отца Бедроса Киркорова, которого не стало в марте в возрасте 92 лет.



За артиста переживают не только фанаты, но и коллеги, в числе которых его давний друг Николай Басков.





«Все мы люди, у нас есть проблемы. То, что мы артисты, не значит, что мы чем-то отличаемся от других. Когда закрывается дверь, у нас бывает какая-то своя неуверенность, депрессия», – отметил Басков в интервью «PRO-Новости» на МУЗ-ТВ.