Беременная блогерша Лерчек снова оказалась в больнице
Беременная блогерша Лерчек, находящаяся под домашним арестом, вновь попала в больницу. На этот раз ей провели операцию из-за сильных болей, которые мучили её по ночам.
Возлюбленный Валерии Чекалиной, Луис Сквиччиарини, поделился тревожными новостями с подписчиками в своих соцсетях. Он рассказал, что девушка испытывала серьезный дискомфорт и нуждалась в медицинской помощи.
Операция прошла успешно, и сейчас Лерчек находится под наркозом. Ранее она уже сталкивалась с проблемами со здоровьем — причиной прошлой госпитализации стали почечные колики. Подписчики надеются на скорейшее выздоровление блогерши.
Уголовное дело в отношении Чекалиной и ее бывшего мужа было возбуждено в октябре прошлого года. Их вместе с сообщником заподозрили в незаконном выводе из России в Дубай более 250 млн рублей с помощью поддельных документов (ст. 193.1 УК РФ).
