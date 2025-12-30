Достижения.рф

Беременная блогерша Лерчек снова оказалась в больнице

Беременную блогершу Лерчек госпитализировали и прооперировали
Валерия Чекалина (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Беременная блогерша Лерчек, находящаяся под домашним арестом, вновь попала в больницу. На этот раз ей провели операцию из-за сильных болей, которые мучили её по ночам.



Возлюбленный Валерии Чекалиной, Луис Сквиччиарини, поделился тревожными новостями с подписчиками в своих соцсетях. Он рассказал, что девушка испытывала серьезный дискомфорт и нуждалась в медицинской помощи.

Операция прошла успешно, и сейчас Лерчек находится под наркозом. Ранее она уже сталкивалась с проблемами со здоровьем — причиной прошлой госпитализации стали почечные колики. Подписчики надеются на скорейшее выздоровление блогерши.

Уголовное дело в отношении Чекалиной и ее бывшего мужа было возбуждено в октябре прошлого года. Их вместе с сообщником заподозрили в незаконном выводе из России в Дубай более 250 млн рублей с помощью поддельных документов (ст. 193.1 УК РФ).

Дарья Осипова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0