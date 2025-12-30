Беременная блогерша Лерчек снова оказалась в больнице

30 декабря 2025, 09:01

Беременную блогершу Лерчек госпитализировали и прооперировали

Валерия Чекалина (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Беременная блогерша Лерчек, находящаяся под домашним арестом, вновь попала в больницу. На этот раз ей провели операцию из-за сильных болей, которые мучили её по ночам.