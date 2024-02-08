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Беременная девушка была укушена ядовитой змей, но перед смертью успела родить малыша

В Камеруне укушенная ядовитой змеей беременная женщина успела родить ребенка
08 февраля 2024, 22:13
Фото: istock / Kalina Ravutsova

Фото: istock / Kalina Ravutsova

Беременная жительница Камеруна была укушена ядовитой змеей, но смогла родить ребенка перед смертью. Об этом пишет New York Post, ссылаясь на медицинский научный журнал The New England Journal of Medicine.


25-летнюю девушку на седьмом месяце беременности укусила смертельно ядовитая змея семейства гадюковых эфа. У женщины открылось вагинальное кровотечение, боли в животе и схватки. Медики провели обследование и обнаружили низкое количество тромбоцитов в крови. Пациентке диагностировали коагулопатию — нарушение работы свертывающей системы крови. По мнению врачей, симптомы вызвал яд змеи.

Пострадавшей ввели противоядие, но спустя три дня кровотечение и боли в области таза усилились и начались роды. Она родила здорового мальчика весом 3,4 килограмма. Несмотря на усилия медиков, спасти саму женщину не удалось.

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#роды
#нарушение
#симптомы
#медики
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Стало известно о шести пострадавших при взрыве на газопроводе в Приморье
При пожаре на газопроводе в Пермском крае пострадали шесть человек
08 февраля 2024, 21:36

Фото: istock / Leonid Ikan

После крупного пожара в пермском посёлке Куеда пострадали шесть человек, в том числе две детей. Все они госпитализированы. Губернатор региона Дмитрий Махонин сообщил, что двоих пострадавших перевели в реанимацию. Об этом сообщает ТАСС.

Информацию также подтверждает МЧС Прикамья. Возгорание достигло площади 180 квадратных метров.

Сообщается, что уже дотла сгорело три дома. В настоящий момент на месте работают сотрудники МЧС. Чтобы ликвидировать пожар, привлекли пожарный поезд, который включает в себя цистерны с водой и пенообразователь.

По уточнённой информации, ЧП не относится к железнодорожной инфраструктуре и не влияет на движение поездов.

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#поезд
#мчс
#пожар
#чп
#сотрудники
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«Оливье со стафилококком»: Уголовное дело о массовом отравлении выпускников дошло до суда
Бизнесмен предстанет перед судом по делу об отравлении 112 выпускников школ
08 февраля 2024, 21:08

Фото: istock / Zolnierek

В Санкт-Петербурге бизнесмен Вадим Лакшин предстанет перед судом за нарушение санитарно-эпидемиологических норм. Об этом сообщает Телеграм-канал Объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции.
По информации следствия, с 24 по 25 июня 2023 года 112 человек отравилось после праздничного обеда в честь выпускных в гимназиях и школах. Выпускники съели оливье с золотистым стафилококком, цезарем, галантином и лососем с кишечной палочкой. После этого было возбуждено уголовное дело.

Как считает следствие, руководитель пищевого предприятия не контролировал должным образом деятельность подчиненных, а также не принял меры по устранению нарушений санитарных норм, допустив к работе сотрудников, которые являются носителями возбудителя кишечной инфекции, вирусной этиологии и других заболеваний.

До этого стало известно, что обвиняемый в убийстве трех женщин в Подмосковье оказался бывшим полицейским. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Подмосковье спасли двух рыбаков, застрявших на водохранилище из-за циклона

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#бизнесмен
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В Пермском крае после взрыва на газопроводе загорелся поезд и частный дом
Грузовой поезд и частный дом вспыхнули после взрыва на газопроводе под Пермью
08 февраля 2024, 20:45

Фото: istock / dzika_mrowka

После взрыва на газопроводе в Пермском крае загорелись цистерны грузового поезда. Огонь также перешел на жилой дом. Об этом сообщает Телеграм-канал Shot. По данным издания, крупный пожар начался около поселка Куеда.

В настоящий момент на месте работают сотрудники МЧС. Причины возгорания пока неизвестны. По предварительным данным, есть один пострадавший человек.

Ранее сообщалось, что ревнивый житель Татарстана облил жену бензином и пытался поджечь. 65-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения внезапно приревновал свою 62-летнюю супругу. Тогда он облил её бензином и поджёг спичку. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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В Подмосковье спасли двух рыбаков, застрявших на водохранилище из-за циклона

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#возгорание
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Обвиняемый в убийстве трех женщин в Подмосковье оказался бывшим полицейским
Мужчина, обвиняемый в убийстве трех пенсионерок в Подмосковье, служил в полиции
08 февраля 2024, 20:16

Фото: istock / blinow61

Подозреваемый в тройном убийстве в Подмосковье является бывшим сотрудником Госавтоинспекции. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на источник в силовых структурах.

Тела трех застреленных пенсионеров обнаружили 7 февраля в частном доме в деревне Свитино Наро-Фоминского городского округа. По информации прокуратуры Мособласти, в доме был беспорядок. Преступники также машину пенсионерки и вынесли из дома документы и драгоценности на 3,5 миллиона рублей. Угнанная машина была найдена вчера в 37 километрах от места преступления.

По данным Тверского суда Москвы, подозреваемый Михаил Борзых скрылся от следствия. МВД России внесло его сведения в розыскную базу. Мужчина объявлен в федеральный и международный розыск.

Ранее сообщалось, что ревнивый житель Татарстана облил жену бензином и пытался поджечь. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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В Подмосковье спасли двух рыбаков, застрявших на водохранилище из-за циклона

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#мвд
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#убийство
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Тело тульского депутата обнаружили в машине на обочине дороги
Депутата Тульской облдумы Грязева нашли мертвым в автомобиле на обочине
08 февраля 2024, 20:04

Фото: istock / Dzurag

В Тульской области на обочине дороги около деревни Стукалово обнаружили тело депутата местной облдумы Михаила Грязева. Об этом информирует региональное следственное управление СК России в социальной сети «ВКонтакте».

По информации СК, погибший находился в автомобиле, следов насилия на нем не нашли. Грязев скончался в возрасте 62 лет.

«Проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося», — сообщили в ведомстве.
Михаил Грязев с 2006 по 2021 год занимал пост ректора Тульского государственного университета, позже был депутатом Тульской областной Думы, руководителем региональной приемной «Единой России».

Ранее стало известно, что из жизни ушел основатель и автор названия группы «Машина времени» Юрий Борзов. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#смерть
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«Неудачливая воровка»: Россиянка украла 800 лотерейных билетов, но не выиграла ничего
Продавщица из Торжка украла 800 лотерейных билетов, но ничего не выиграла
08 февраля 2024, 18:05

Фото: iStock/PeopleImages

Продавщица из города Торжок украла 800 лотерейных билетов, но ничего не выиграла и попала под уголовное дело, об этом сообщили в полиции Тверской области.
«В Торжке продавец-консультант похитила лотерейные билеты на сумму 165 тысяч рублей», — сообщили правоохранители.

Пропажу вскрыла служба безопасности компании во время проведения инвентаризации. Выяснилось, что 19-летняя продавщица так впечатлилась мужчиной, который прямо при ней вытянул выигрышный билет, что решила испытать удачу самостоятельно.

Однако, деньги девушка решила не тратить и забрала с работы билеты просто так. В течении нескольких дней она продолжала забирать с работы билеты, пока их количество не достигло восьмисот. При этом, ни один из краденых билетов не принёс девушки прибыль.

К тому же, воровство было замечено, а информацию о продавщице передали в правоохранительные органы. Теперь ей грозит до двух лет лишения свободы.

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#кража
#лотерея
#уголовное дело
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Прокурор запросил до 8 лет колонии для Суханова, Романовского и Бигаева
Прокурор запросил 8 лет колонии директору «Осторожно, Media» Суханову
08 февраля 2024, 17:28

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Прокурор потребовал до восьми лет колонии для фигурантов дела о вымогательстве у главы «Ростеха» Сергея Чемезова, об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Напомним, коммерческого директора «Осторожно, Media» Кирилла Суханова и автора Telegram-канала «Тушите Свет» Ариана Романовского задержали в конце октября 2022 года. Второй автор «Тушите Свет» Тамерлан Бигаев был задержан в начале ноября того же года.

Журналисты обвиняются по уголовной статье «Вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере». По версии следствия, они вымогали 11 миллионов рублей у Чемезова, чтобы удалить из канала «Тушите Свет» посты, порочащие его достоинство.

Прокурор попросил приговорить Суханова к восьми годам колонии строго режима, а Романовского и Бигаева — к 7,5.

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#суд
#прокуратура
#журналисты
#вымогательство
#ростех
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«Слово пацана» в реальности»: В Казани подрались участники двух группировок
В Казани «Новотатарские» и «Вторые Горки» устроили массовую драку со стрельбой
08 февраля 2024, 16:38

Фото: iStock/globalmoments

В массовой драке в Казани схлестнулись участники двух преступных группировок, об этом сообщает «БИЗНЕС Online» со ссылкой на источник.
По информации СМИ, участники казанских преступных группировок «Новотатарские» и «Вторые Горки» устроили массовую драку со стрельбой. Предположительно, члены «Вторых Горок» не вернули «Новотатарским» некую сумму денег, которую попросил обналичить пока ещё неизвестный заказчик.

Отмечается, что в драке участвовали несколько десятков человек. Они вылетели прямо на проезжую часть, заблокировав движение автомобилей.

В настоящий момент правоохранительные органы устанавливают личности и разыскивают участников потасовки.

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#драка
#казань
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«Огненная страсть»: Ревнивый житель Татарстана облил жену бензином и пытался поджечь
СК: Россиянин пытался поджечь жену из ревности, она сбежала через окно
08 февраля 2024, 16:07

Фото: iStock/PamWalker68

В Татарстане возбудили уголовное дело на мужчину, который из ревности пытался поджечь жену, об этом сообщает Следственный комитет по региону на своём официальном сайте.
По информации ведомства, покушение произошло вечером 3 февраля в Бугульминском районе.

65-летний местный житель находился в состоянии алкогольного опьянения, когда в нём, внезапно, взыграла ревность к 62-летней супруге. Тогда он облил её бензином и поджёг спичку.

«Однако, при виде горящей спички женщина выпрыгнула в окно и убежала к соседям, которые обратились в экстренные службы», — рассказали в СК.

На пенсионера возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об аресте подозреваемого.

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#следственный комитет
#татарстан
#убийство
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