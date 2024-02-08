Беременная девушка была укушена ядовитой змей, но перед смертью успела родить малыша

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Беременная жительница Камеруна была укушена ядовитой змеей, но смогла родить ребенка перед смертью. Об этом пишет New York Post, ссылаясь на медицинский научный журнал The New England Journal of Medicine.
25-летнюю девушку на седьмом месяце беременности укусила смертельно ядовитая змея семейства гадюковых эфа. У женщины открылось вагинальное кровотечение, боли в животе и схватки. Медики провели обследование и обнаружили низкое количество тромбоцитов в крови. Пациентке диагностировали коагулопатию — нарушение работы свертывающей системы крови. По мнению врачей, симптомы вызвал яд змеи.
Пострадавшей ввели противоядие, но спустя три дня кровотечение и боли в области таза усилились и начались роды. Она родила здорового мальчика весом 3,4 килограмма. Несмотря на усилия медиков, спасти саму женщину не удалось.
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Алина Юрчак