В Москве актёра Панкратова-Чёрного госпитализировали в прединфарктном состоянии

В Иванове из-за прорыва теплотрассы без отопления остались боле 6 тысяч жителей в 42 жилых домах, церковь и шесть социальных учреждений. При этом температура воздуха на улице на 17° ниже нуля. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.