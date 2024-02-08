В Москве актёра Панкратова-Чёрного госпитализировали в прединфарктном состоянии

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Российского актёра и режиссёра Александра Панкратова-Чёрного экстренно госпитализировали в Москве с подозрением на инфаркт, об этом стало известно Telegram-каналу SHOT.
По информации СМИ, актёр почувствовал себя плохо ещё 5 февраля, когда возвращался домой на машине. В квартиру его под руки завёл водитель.
Деятелю культуры вызвали скорую помощь, когда он пожаловался на острую боль в груди. Панкратова-Чёрного экстренно госпитализировали в больницу в прединфарктном состоянии.
При этом, как актёр чувствует себя сейчас — не известно.
Напомним, ранее стало известно, что на плановую госпитализацию в больницу лёг Народный артист РСФСР Михаил Боярский. В конце ноября прошлого года Боярского также госпитализировали с инфарктом.
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Деятелю культуры вызвали скорую помощь, когда он пожаловался на острую боль в груди. Панкратова-Чёрного экстренно госпитализировали в больницу в прединфарктном состоянии.
Напомним, ранее стало известно, что на плановую госпитализацию в больницу лёг Народный артист РСФСР Михаил Боярский. В конце ноября прошлого года Боярского также госпитализировали с инфарктом.
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Евгения Парфентьева