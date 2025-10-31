Беременная девушка отравилась в ресторане Петербурга и едва не потеряла ребенка
В Санкт-Петербурге у девушки едва не случился выкидыш после ужина в итальянском ресторане «Мона». Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Все произошло 9 октября, когда компания из пяти подруг отмечала день рождения одной из них в заведении на Каменноостровском проспекте. Девушки заказали пиццы «Маргарита» и «Груша горгонзола», пасту с креветками и болоньезе тартар, салат с угре, оладьи из кабачков и лимонад. За все эти блюда они отдали 14 тысяч рублей. На следующий день трое девушек пожаловались на боль в животе и тошноту. А утром 11 октября одна из них вовсе потеряла сознание, ее госпитализировали в Боткинскую больницу.
По словам девушек, одна из пострадавших подруг была на седьмой неделе беременности. Осмотр показал угрозу выкидыша, которую могла спровоцировать инфекция. К счастью, состояние будущей мамы смогли стабилизировать. Как показали анализы, отравившиеся заразились сальмонеллезом.
Она написали досудебную претензию, потребовав возместить затраты на лечение, а также выплатить компенсацию в размере 150 тысяч рублей за моральный вред. Однако руководство ресторана отказалось выполнять их требования.
