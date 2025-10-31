Пенсионерка из Люберец едва не устроила теракт из-за мошенников с Украины
Пожилая жительница Подмосковья попала под влияние мошенников с Украины, продав свою квартиру и едва не устроив теракт. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Весной с 74-летней Татьяной связались лжесотрудники военной прокуратуры, предупредив о неких махинациях и убедив фиктивно продать жилье «своему человеку». Они также заставили ее перевезти канистры и приборы, после чего ожидать военного на лавочке возле его подъезда. Пенсионерка не знала, что на самом деле это было СВУ.
«В июле женщину задержали за незаконное использование взрывчатки и быстро отпустили из СИЗО из-за почтенного возраста», — говорится в публикации.Двухкомнатную квартиру в 42 «квадрата» в Люберцах за 5 млн рублей купили супруги с двумя детьми из Тамбовской области. Для этого им пришлось взять ипотеку и влезть в долги. По словам нового собственника Игоря, после сделки им позвонил адвокат пенсионерки, сообщил о ее задержании и передал ключи. Вскоре пара узнала, по какой причине за Татьяной приходили силовики.
Сейчас она пытается оспорить договор купли-продажи, объясняя это тем, что стала жертвой аферистов. Также ее ждет суд за хранение взрывчатки.