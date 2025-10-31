Пенсионерка из Люберец едва не устроила теракт из-за мошенников с Украины

31 октября 2025, 09:42

Пожилая жительница Подмосковья попала под влияние мошенников с Украины, продав свою квартиру и едва не устроив теракт. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.





Весной с 74-летней Татьяной связались лжесотрудники военной прокуратуры, предупредив о неких махинациях и убедив фиктивно продать жилье «своему человеку». Они также заставили ее перевезти канистры и приборы, после чего ожидать военного на лавочке возле его подъезда. Пенсионерка не знала, что на самом деле это было СВУ.

«В июле женщину задержали за незаконное использование взрывчатки и быстро отпустили из СИЗО из-за почтенного возраста», — говорится в публикации.