Переходила дорогу не по «зебре»: маленькая россиянка попала под колеса машины
Семилетняя девочка попала под колеса автомобиля в Махачкале. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по республике.
Авария произошла 30 октября на улице Имама Шамиля. Водитель «Киа Рио» — 31-летний житель Кумторкалинского района — сбил ребенка, который, предварительно, переходил дорогу в неположенном месте.
В результате ДТП пострадавшая получила различные травмы. Информация об их характере и степени тяжести, а также о состоянии юной пациентки, не приводится. Сейчас она находится в ДРКБ города под наблюдением врачей.
