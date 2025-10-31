Переходила дорогу не по «зебре»: маленькая россиянка попала под колеса машины

31 октября 2025, 09:55

В Махачкале семилетняя девочка попала в больницу после наезда иномарки

Фото: iStock/AgFang

Семилетняя девочка попала под колеса автомобиля в Махачкале. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по республике.