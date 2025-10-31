Из полиции пропали материалы дела о вымогательстве миллиона долларов у Смолова
Материалы проверки по делу о вымогательстве миллиона долларов у футболиста Фёдора Смолова исчезли из отдела полиции УВД Западного округа Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на спорте.
По информации издания, документы касались попытки получить от спортсмена один миллион долларов за нераспространение видео из «Кофемании» и обещание «урегулировать вопросы со следствием и прокуратурой».
Где находятся материалы, неизвестно. Теперь их либо предстоит найти, либо восстанавливать заново. Представители футболиста уже направили жалобу в прокуратуру, обвинив следствие в бездействии — заявление о вымогательстве Смолов подал еще в июле, однако за прошедшие месяцы, по словам источников, дело не сдвинулось с места.
В распоряжении СМИ оказалась аудиозапись, на которой мужчина, голос которого похож на голос тестя бизнесмена Александра Кокорина, предлагает «решить вопрос» через связи в правоохранительных органах. Смолов отказался, подчеркнув, что намерен действовать исключительно в рамках закона.
