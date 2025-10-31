Из полиции пропали материалы дела о вымогательстве миллиона долларов у Смолова

31 октября 2025, 10:17

Фото: iStock/Pineapple Studio

Материалы проверки по делу о вымогательстве миллиона долларов у футболиста Фёдора Смолова исчезли из отдела полиции УВД Западного округа Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на спорте.