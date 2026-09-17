Беременная девушка погибла при взрыве электросамоката в квартире

17 сентября 2026, 11:48

SHOT: Электросамокат взорвался в квартире в Тюмени, погибла беременная девушка

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

В Тюмени произошел взрыв аккумулятора электросамоката, приведший к пожару и гибели человека. Инцидент случился сегодня около семи утра в квартире на девятом этаже дома № 117 по улице Новосёлов. Причиной возгорания стал аккумулятор самоката, находившийся на зарядке, пишет SHOT.