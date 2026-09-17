Беременная девушка погибла при взрыве электросамоката в квартире
В Тюмени произошел взрыв аккумулятора электросамоката, приведший к пожару и гибели человека. Инцидент случился сегодня около семи утра в квартире на девятом этаже дома № 117 по улице Новосёлов. Причиной возгорания стал аккумулятор самоката, находившийся на зарядке, пишет SHOT.
Огонь охватил площадь в девять квадратных метров, распространился на подъезд и вырвался наружу через окно. Жилье выгорело полностью, двери соседних квартир покрылись плотным слоем копоти.
Пытаясь спастись, находившиеся в квартире девушка и ее молодой человек выбрались через окно и повисли снаружи. Мужчине удалось продержаться дольше и перебраться в квартиру этажом ниже. Девушка сорвалась в момент прибытия пожарной машины и погибла. Соседи сообщили, что она была беременной.
В ходе эвакуации из дома вывели 12 человек. Еще один человек пострадал.
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