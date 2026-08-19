В пригороде Махачкалы взорвался газовый баллон, пострадали два человека
Во дворе частного жилого дома в посёлке Шамхал, который расположен в пригородной зоне Махачкалы, взорвался газовый баллон. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Дагестану.
По предварительной информации, взрыв произошёл в тот момент, когда кто-то из находившихся во дворе готовил пищу. Вспышка газа и последовавшая за ней детонация повредили придомовую территорию.
В результате инцидента пострадали два человека. Спасатели оперативно прибыли на место. Медики доставили обоих пострадавших в ожоговый центр Махачкалы, где врачи сейчас оказывают им необходимую помощь. Сотрудники экстренных служб продолжают выяснять точные обстоятельства случившегося.
До этого сообщалось об инциденте в Татарстане. Там мужчина пытался сжечь заживо свою спящую жену.
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