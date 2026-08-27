iPhone взорвался в московской квартире, девушке чуть не оторвало руку

27 августа 2026, 11:54

SHOT: iPhone 15 Pro Max взорвался в квартире в Москве

Фото: istockphoto/Michael Derrer Fuchs

В столице 25-летняя москвичка Диана чудом избежала серьезных травм, когда ее iPhone 15 Pro Max внезапно задымился и начал деформироваться. Инцидент произошел у нее дома — гаджет, которым она активно пользовалась на протяжении двух лет взорвался от перегрева, пишет SHOT.