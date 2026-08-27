iPhone взорвался в московской квартире, девушке чуть не оторвало руку
В столице 25-летняя москвичка Диана чудом избежала серьезных травм, когда ее iPhone 15 Pro Max внезапно задымился и начал деформироваться. Инцидент произошел у нее дома — гаджет, которым она активно пользовалась на протяжении двух лет взорвался от перегрева, пишет SHOT.
Как стало известно, устройство оснастили накопителем на терабайт. Девушка ежедневно снимала большое количество фото и видеоматериалов, будучи уверенной, что объема памяти достаточно для всех ее нужд. Однако в последнее время система регулярно предупреждала о критической нехватке места, но владелица не спешила очищать хранилище.
Очередной переполненный архив привел к внутреннему возгоранию: телефон стал плавиться и выделять едкий дым прямо в квартире. Диане удалось самостоятельно ликвидировать очаг пожара и предотвратить распространение огня. По словам пострадавшей, последствия могли быть гораздо серьезнее, если бы в момент ЧП смартфон находился у нее в руке.
Ранее сообщалось, что новое обновление iPhone «убивает» телефоны россиян. Подробности в нашем материале.
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