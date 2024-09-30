Беременная и пациентка после инфаркта застряли в заполненном людьми лифте больницы в Москве

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В Москве 11 человек застряли в лифте городской поликлиники № 115 в Щукино, среди них беременная женщина и пациентка, которая недавно перенесла инфаркт. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT. Отмечается, что на данный момент всех посетителей удалось освободить.
По данным издания, оказавшиеся взаперти люди — пациенты поликлиники, которые пришли на прием. В момент аварии они стали сильно паниковать, так как им стало нечем дышать. Одну из пациенток даже пришлось экстренно эвакуировать через люк в потолке.
Ранее сообщалось, что российская туристка погибла в Грузии, оступившись и упав в подземный переход. Девушка перед смертью гуляла и пела песню «В последний раз», снимая себя и подругу на видео. Подруга вызвала скорую, пострадавшую россиянку госпитализировали. У нее зафиксировали перелом основания черепа, спасти девушку не удалось.
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