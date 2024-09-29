Избившая ребенка за просьбу вести урок на русском языке педагог получила штраф

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В Ташкенте суд оштрафовал Озоду Равшанову — учительницу, которая избила русскоязычного ученика за просьбу вести урок на русском языке. Об этом информирует gazeta.uz.
Суд признал женщину виновной по административным статьям об оскорблении и умышленном причинении легкого телесного повреждения. Уточняется, что Равшанова должна заплатить штраф 6,8 миллиона сумов (примерно 49,5 тысячи рублей) в пользу государства.
В настоящее время фигурантка дела находится под стражей по делу об избиении замдиректора учебного заведения, в которой учится ее дочь, а также за грубое сопротивление прибывшим на задержание правоохранителям.
Напомним, инцидент произошел в школе №188 Чиланзарского района Ташкента. Учительница, заменявшая педагога русского языка, находилась в учреждении на испытательном сроке. Свою вину она отказалась признавать.
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В настоящее время фигурантка дела находится под стражей по делу об избиении замдиректора учебного заведения, в которой учится ее дочь, а также за грубое сопротивление прибывшим на задержание правоохранителям.
Напомним, инцидент произошел в школе №188 Чиланзарского района Ташкента. Учительница, заменявшая педагога русского языка, находилась в учреждении на испытательном сроке. Свою вину она отказалась признавать.
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Екатерина Коршунова