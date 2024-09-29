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Большой неожиданностью обернулась попытка задержать наркоманку в Москве

SHOT: собиравшую веточки для детской поделки маму в Москве приняли за наркоманку
29 сентября 2024, 20:59
Фото: iStock/FotoDuets

Фото: iStock/FotoDuets

В Москве приняли за наркоманку маму, которая собирала веточки для детской поделки. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT. Отмечается, что женщину даже пытались задержать.


По данным издания, все произошло в Тушино, когда москвич увидел женщину, которая прямо под его окнами искала в полутьме закладку. Мужчина решил проявить гражданскую ответственность и задержать наркоманку, однако все оказалось не так, как он себе представлял. Женской фигурой, копошившейся в темноте палисадника, оказалась мама, которая собирала веточки для поделки в детский сад. Из ее карманов даже торчали желтые листья.

Полицию вызывать не пришлось.

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#мужчина
#мама
#наркотики
МВД озвучило возможную причину ДТП с автобусом и фурой на Кубани
МВД: выезд фуры на встречку мог стать причиной ДТП с автобусом на Кубани
29 сентября 2024, 21:39

Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Причиной страшного ДТП с рейсовым автобусом на Кубани мог стать выезд водителя фуры на встречную полосу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
В воскресенье вечером грузовик на полной скорости столкнулся с рейсовым автобусом на трассе у станицы Старокорсунская на Кубани. Грузовик мгновенно вспыхнул, после чего огонь стремительно перебросился на перевернувшийся автобус. По последним данным в результате аварии пострадали 22 человека, среди которых трое детей. Водитель автобуса скончался на месте от множественных ожогов.

По предварительной версии, водитель грузовика выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом. Есть версия, что он мог уснуть за рулём. В настоящее время обстоятельства и детали ДТП уточняются.

Пожар на месте аварии полностью ликвидировали, сообщили в пресс-службе МЧС России.

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#грузовик
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#мвд
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Более 20 человек пострадали в страшном ДТП в Краснодарском крае
МЧС: 22 человека пострадали в ДТП с фурой и автобусом в Краснодарском крае
29 сентября 2024, 21:21

Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В страшном ДТП в Краснодарском крае погиб один человек, ещё 22 человека получили ранения. Об этом сообщает главное управление МЧС России по региону.
Напомним, что в воскресенье вечером фура на полной скорости столкнулась в рейсовым автобусом в станице Старокорсунская на Кубани. В результате этого грузовик загорелся, а автобус опрокинулся. Огонь стремительно перебрался на пассажирский транспорт. На месте работают экстренные службы.

По последним данным, в результате столкновения на месте скончался водитель автобуса. Также пострадали 22 человека. Четверо из них находятся в тяжёлом состоянии. Пострадавших госпитализируют в ближайшие больницы. Среди раненых также есть дети.

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В ЛНР заявили, что причиной массовых пожаров могут быть умышленные поджоги
Пасечник: причиной пожаров в ЛНР могут быть умышленные поджоги
29 сентября 2024, 21:00

Фото: iStock/Олег Копьёв

Пожары в Луганской Народной Республике (ЛНР) могут вспыхивать в результате умышленных поджогов, на это указывают определённые данные. Такое заявление сделал глава региона Леонид Пасечник в своём Telegram-канале.
В настоящее время ситуация с пожарами на территории республики стабилизирована. В трёх муниципалитетах и под Луганском ликвидированы крупные очаги возгорания. Сотрудники МЧС России полностью контролируют ситуацию.

По словам Пасечника, характер пожаров указывает на то, что это могли быть умышленные поджоги. Тушение осложняют погодные условия.

Глава ЛНР поручил силовым структурам принять меры по установлению причастных к поджогам лиц.

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#пожар
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#поджог
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На Кубани фура влетела в рейсовый автобус, вспыхнул крупный пожар
Фура врезалась в рейсовый автобус в Краснодарском крае
29 сентября 2024, 20:36

Фото: iStock/ArishaRay

Сильный пожар вспыхнул в результате серьёзного ДТП в Краснодарском крае. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что в станице Старокорсунская на Кубани фура на полной скорости врезалась в пассажирский автобус, после чего загорелась. Огонь стремительно охватил и перевернувшийся автобус.

В настоящее время нет информации о пострадавших. Также уточняется число пассажиров рейсового автобуса, который следовал их Ставропольского края в Краснодар.

На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы. Пока пожарным не удаётся потушить огонь. Место оцепили, на трассе образовалась крупная пробка.

Ранее сообщалось, что в Калужской области легковой автомобиль врезался в микроавтобус, отчего отлетел на тротуар, где находились прохожие. В результате ДТП погиб двухмесячный ребёнок, четыре человека получили ранения.

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Под Рязанью ввели режим ЧС из-за крупного пожара

Два автобуса столкнулись на севере Москвы, пострадали три человека
#дтп
#краснодарский край
#грузовик
#автобус
#пожар
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Под Рязанью ввели режим ЧС из-за крупного пожара
Малков: в Спасском районе ввели режим ЧС из-за угрозы двум селам от пожара
29 сентября 2024, 18:40

Фото: iStock/Gilitukha

В двух селах Спасского района Рязанской области возникла угроза жилым домам из-за крупного пожара, в муниципалитете вводится режим ЧС. Об этом сообщил губернатор Павел Малков в своем телеграм-канале. По его данным, в регионе сохраняется пятый класс пожарной опасности.
«В результате горения сухой травы возникла угроза жилым домам в селах Воскресеновка и Ижевское в Спасском районе. Вводим в районе режим ЧС», — написал он.
Ранее региональное ГУ МЧС сообщало, что из-за загоревшейся сухой травы сгорели 10 домов в селе Воскресенковка, семь нежилых и три сезонного проживания.

Малков также добавил, что последние три дня сильный ветер рвет провода, и от искр вспыхивает сухая трава. Спасатели ликвидировали за сутки уже 62 подобных пожара.

Тяжелая обстановка, по данным главы региона, складывается в Спасском, Шиловском и Рязанском районах.

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Избившая ребенка за просьбу вести урок на русском языке педагог получила штраф
В Ташкенте избившая русскоязычного ученика педагог получила штраф
29 сентября 2024, 18:39

Фото: iStock/Oleg Elkov

В Ташкенте суд оштрафовал Озоду Равшанову — учительницу, которая избила русскоязычного ученика за просьбу вести урок на русском языке. Об этом информирует gazeta.uz.
Суд признал женщину виновной по административным статьям об оскорблении и умышленном причинении легкого телесного повреждения. Уточняется, что Равшанова должна заплатить штраф 6,8 миллиона сумов (примерно 49,5 тысячи рублей) в пользу государства.

В настоящее время фигурантка дела находится под стражей по делу об избиении замдиректора учебного заведения, в которой учится ее дочь, а также за грубое сопротивление прибывшим на задержание правоохранителям.

Напомним, инцидент произошел в школе №188 Чиланзарского района Ташкента. Учительница, заменявшая педагога русского языка, находилась в учреждении на испытательном сроке. Свою вину ​она отказалась признавать.

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Под песню «В последний раз»: россиянка погибла в Грузии, упав в подземный переход
SHOT: Российская туристка погибла в Тбилиси, упав в подземный переход
29 сентября 2024, 18:12

Фото: iStock/Alexandr Lebedko

Туристка из РФ погибла в Грузии, оступившись и упав в подземный переход. Девушка перед смертью гуляла и пела песню «В последний раз», снимая себя и подругу на видео. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Арина Г. приехала в Тбилиси вместе с друзьями. В злополучный день она гуляла с подругой по центру города и пели песню «В последний раз».

Вдруг девушка оступилась и упала в подземный переход на площади Первой Республики. Подруга вызвала скорую, пострадавшую россиянку госпитализировали. У неё зафиксировали перелом основания черепа.

Арина умерла в больнице на прошлой неделе. В память о девушке в подземном переходе появился мемориал с цветами. Известно, ​что ​туристка жила в Москве.

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Психиатрическое «секс-турне»: Как девушки попадали в руки к приезжему серийному убийце проституток
29 сентября 2024, 18:08

Фото: iStock/tiero

Молодая 25-летняя девушка в один из вечеров позвонила своей подруге по видеосвязи и начала кричать: «Меня убивают!». Она зажимала рукой рану на шее, а на заднем плане мелькал силуэт неизвестного мужчины.
Подруга оперативно вызвала наряд полиции в элитный ЖК в районе Москва-Сити, где девушка снимала квартиру. Однако, когда правоохранители прибыли на место, было уже слишком поздно – безжизненное тело девушки лежало на кровати, на нём были видны ножевые ранения. Смерть наступила от кровопотери.

Долго искать убийцу полицейским не пришлось, поскольку он стоял рядом. Без каких-либо прелюдий 37-летний Алексей Варакин заявил, что убил девушку. Этот мужчина уже был знаком оперативникам, поскольку имел вполне впечатляющий список дел в базе. Он оказался серийным убийцей проституток.

Жертва из хорошей семьи

В ходе допроса Алексей рассказал, что познакомился с девушкой на сайте для секс-свиданий. Они обговорили место встречи и цену. Прибыв на съёмную квартиру к девушке Варакин был уже готов к весёлому вечеру, но в какой-то момент она, по его словам, сказала несколько нелицеприятных слов в его адрес. Это разозлило мужчину и он схватился за нож.

Фото: iStock/Asian

Правда, близкие родственники девушки даже слышать не хотят о том, что она оказывала интимные услуги в Москве. Она была уроженкой Краснодара и воспитывалась в хорошей семье. Всегда одаривала маму дорогими подарками, однако было непонятно, откуда она брала на них деньги. В своих соцсетях девушка как-то опубликовала сертификат об обучении грумингу (уход за собаками – ред.).

Подруга погибшей рассказала KP.RU, что девушка действительно выучилась на грумера, поскольку всю жизнь очень любила животных, переводила деньги в приюты, а в Краснодаре ухаживала за животными в качестве волонтёра. Однако по этой специальности она никогда не работала, впрочем как и мастером маникюра, на которого также успешно отучилась.

Вместо работы она предпочитала путешествовать. В её списке посещённых городов и стран числятся Дубай, Берлин, Австрия, Мексика, Франкфурт и другие.

Маньяк убивал проституток, если у него не получалось заняться с ними сексом
Маньяк убивал проституток, если у него не получалось заняться с ними сексом

Подруга девушки убеждена, что информация о подработках в интим-сфере – это фейк. По её словам, убитая хорошо владела английским и китайским языками, была переводчиком, мечтала самостоятельно, без ипотеки купить квартиру.

Впрочем, в этом деле много загадок, которые ещё предстоит разгадать.

Первые убийства и психиатрическая лечебница

Девушка была далеко не единственной жертвой Алексея Варакина. В апреле 2010 года он убил сразу двух проституток в Петербурге. Тогда мужчина приехал в северную столицу из родного Узбекистана. После совершения убийства 23-летнему парню грозило пожизненное заключение, однако психиатры признали его невменяемым, поэтому суд направил его на принудительное лечение.

Через несколько лет мать Варакина упросила, чтобы его перевели в такое же заведение, но в Узбекистане. А в 2021 году местные психиатры вынесли вердикт, что он полностью безопасен для общества и выпустили его из лечебницы.

Женщина не занималась сексом два года из-за страха перед Богом и стала порнозвездой
Женщина не занималась сексом два года из-за страха перед Богом и стала порнозвездой

Еще одна жертва серийного убийцы

В 2023 году Алексей вернулся в Россию. Но девушка, о которой шла речь в начале, стала не третьей, а уже четвёртой его жертвой.

Фото: iStock/Tero Vesalainen

За два дня до знакомства с ней он назначил встречу с 40-летней женщиной, с которой договорился об интиме в одной из гостиниц Москвы. Однако встреча пошла не по плану – женщина слишком много выпила и стала отказываться от секса, после чего он убил её.

Родственники убитой, как и в первом случае, узнали о роде занятий женщины только из новостей.

Бывшая свекровь рассказала, что у погибшей остался сын, которому сейчас 11 лет. Он пока не знает о смерти матери, поскольку свекровь сама до сих пор не может прийти в себя «после такой грязи о ней».

Также известно, что несколько лет назад в семье женщины произошла трагедия – в пожаре погибли две её дочери. После этого она переехала в Москву. Здесь, судя по фото из соцсетей, она увлекалась чрезмерным употреблением алкоголя и различными секс-вечеринками. На одной из них, по всей видимости, и произошло знакомство с будущим убийцей.

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Пропавшего в Ленобласти 6-летнего мальчика нашли при помощи БПЛА с тепловизором
29 сентября 2024, 17:25

Фото: iStock/seregalsv

В Ломоносовском районе Ленинградской области при помощи БПЛА с тепловизором удалось найти пропавшего 6-летнего мальчика. Об этом сообщает региональный поисковый отряд «Лиза Алерт». Ребенка искали с 28 сентября.
По информации отряда, мальчик пропал накануне в СНТ «Балтиец-3», после чего на его поиски отправились около 50 волонтеров, а также беспилотник, оснащенный тепловизором. Именно с его помощью получилось отыскать ребенка в лесу около полуночи.

Ребенка успешно эвакуировали в безопасное место, подробности о его состоянии уточняются.

Ранее сообщалось, что в Омской области спустя неделю поисков нашли пропавшую 72-летнюю пенсионерку, бабушка лежала без сознания в погребе. Отмечалось, что старушку избил и бросил в погреб 41-летний рецидивист из-за тысячи рублей и телефона.

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