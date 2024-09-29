Большой неожиданностью обернулась попытка задержать наркоманку в Москве

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В Москве приняли за наркоманку маму, которая собирала веточки для детской поделки. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT. Отмечается, что женщину даже пытались задержать.
По данным издания, все произошло в Тушино, когда москвич увидел женщину, которая прямо под его окнами искала в полутьме закладку. Мужчина решил проявить гражданскую ответственность и задержать наркоманку, однако все оказалось не так, как он себе представлял. Женской фигурой, копошившейся в темноте палисадника, оказалась мама, которая собирала веточки для поделки в детский сад. Из ее карманов даже торчали желтые листья.
Полицию вызывать не пришлось.
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