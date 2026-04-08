Беременная косуля заблудилась в городе
В Амурской области специалисты охотнадзора спасли молодую косулю. Животное забежало в город Свободный и металось по дорогам, рискуя попасть под машины. Местные жители вызвали помощь. Об этом информирует ИА «Порт Амур».
Инспекторы оперативно поймали испуганную самку. Ветеринарный осмотр не выявил травм. Эксперт установил, что косуля ждет потомство. Сотрудники аккуратно вывезли будущую мать за пределы населенного пункта и отпустили на волю. Зверь сразу скрылся в лесной чаще.
Начальник управления по охране животного мира Амурской области Алексей Лебедев пояснил, что дикие звери часто заходят в поселки. Молодые особи особенно легко теряют ориентацию и не могут самостоятельно вернуться в лес. Специалисты отмечают, такие случаи в регионе не редкость, особенно весной.
