Шестеро заключённых сбежали из спецвагона на остановке в Чувашии

Фото: Istock/den-belitsky

Шестеро заключённых совершили побег прямо во время этапа на территории Чувашии. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.



Сотрудники конвоя перевозили арестантов в специальном вагоне в составе поезда Томск — Адлер. Сообщается, что инцидент произошёл во время трёхминутной остановки состава в посёлке Ибреси. Заключённые покинули вагон и скрылись.

Все шестеро беглецов имеют азиатскую внешность. На момент побега они были в домашних тапочках. При себе осуждённые имеют холодное оружие. Правоохранительные органы уже начали поиски сбежавших. Полицейские проверяют близлежащую территорию и опрашивают свидетелей.

Ранее сообщалось об инциденте под Астраханью, где бродячие собаки искусали двухлетнюю девочку, сбежавшую из детского сада.

Ольга Щелокова

