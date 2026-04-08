Шестеро заключённых сбежали из спецвагона на остановке в Чувашии
Шестеро заключённых совершили побег прямо во время этапа на территории Чувашии. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Сотрудники конвоя перевозили арестантов в специальном вагоне в составе поезда Томск — Адлер. Сообщается, что инцидент произошёл во время трёхминутной остановки состава в посёлке Ибреси. Заключённые покинули вагон и скрылись.
Все шестеро беглецов имеют азиатскую внешность. На момент побега они были в домашних тапочках. При себе осуждённые имеют холодное оружие. Правоохранительные органы уже начали поиски сбежавших. Полицейские проверяют близлежащую территорию и опрашивают свидетелей.
Ранее сообщалось об инциденте под Астраханью, где бродячие собаки искусали двухлетнюю девочку, сбежавшую из детского сада.
