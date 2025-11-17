«Беременная» мошенница из Приморья получила пять лет тюрьмы
Суд в Приморском крае приговорил местную жительницу к пяти годам лишения свободы в колонии. Женщина обманула бывшего сожителя, выманив у него крупную сумму денег под ложным предлогом.
По данным пресс‑службы судов Приморья, обвиняемая несколько месяцев проживала совместно с мужчиной. В этот период он финансово поддерживал её и детей сожительницы от предыдущих браков.
После расставания женщина пошла на обман, заявив о своей беременности. Она использовала накладной живот, чтобы убедить бывшего партнёра в правдивости слов и получила от него денежные переводы на общую сумму 1 133 000 рублей. Кроме того, «предпринимательница» завладела мини‑экскаватором, который впоследствии продала.
В результате судебного разбирательства женщину признали виновной в мошенничестве. Ей назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии и взыскали с осужденной 1 476 000 рублей в пользу потерпевшего.
Читайте также: