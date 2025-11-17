«Беременная» мошенница из Приморья получила пять лет тюрьмы

17 ноября 2025, 00:53

Жительницу Приморья отправили в тюрьму за мошенничество с беременностью

Фото: istockphoto / g-stockstudio

Суд в Приморском крае приговорил местную жительницу к пяти годам лишения свободы в колонии. Женщина обманула бывшего сожителя, выманив у него крупную сумму денег под ложным предлогом.