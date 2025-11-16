Достижения.рф

Выяснились подробности о матери обезглавленного в Москве мальчика

Mash: мать обезглавленного в Москве мальчика стоит на учете у психиатра
Фото: istockphoto/megaflopp

Мать мальчика, чьи останки нашли в Гольяновском пруду на востоке Москвы, состоит на учёте у психиатра. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.



СМИ утверждает, что женщина употребляла запрещённые вещества и подвергала ребёнка избиениям. У неё также были слуховые и зрительные галлюцинации, говорится в материале.

16 ноября в Гольяновском пруду обнаружили полиэтиленовый пакет с головой ребёнка, которому, по оценкам, было от семи до десяти лет.

Сейчас полиция ищет подозреваемого по уголовному делу. Отмечалось, что его рост около 180 сантиметров.

Никита Кротов

