Выяснились подробности о матери обезглавленного в Москве мальчика

16 ноября 2025, 22:59

Mash: мать обезглавленного в Москве мальчика стоит на учете у психиатра

Фото: istockphoto/megaflopp

Мать мальчика, чьи останки нашли в Гольяновском пруду на востоке Москвы, состоит на учёте у психиатра. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.