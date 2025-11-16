В Японии появились наркотические вейпы
На юге Японии растёт популярность так называемых «зомби‑сигарет», содержащих седативное вещество этомидат. Об этом пишет Kyodo.
По данным агентства в префектуре Окинава осенью арестовали десять человек за хранение этомидата. Следователи установили, что препарат рекламируется в мессенджерах и распространяется через социальные сети. Чаще всего потребители вдыхают его через вейпы.
В августе–сентябре полиция задержала трех граждан Китая, подозреваемых в контрабанде примерно 100 г препарата из Индии через Сингапур. В следующем месяце правоохранители арестовали лидера наркосиндиката, у которого обнаружили около 64 г жидкости с этомидатом. Полиция полагает, что эта группа являлась основным поставщиком наркотика в префектуре.
Согласно отчётам Управления ООН по наркотикам и преступности, этомидат и его аналоги всё чаще выявляются на нелегальных наркорынках Восточной и Юго‑Восточной Азии, в том числе в Китае.
