В Японии появились наркотические вейпы

16 ноября 2025, 23:58

Kyodo: японцы начали курить вейпы с седативным веществом

Фото: istockphoto / HAZEMMKAMAL

На юге Японии растёт популярность так называемых «зомби‑сигарет», содержащих седативное вещество этомидат. Об этом пишет Kyodo.