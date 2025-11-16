Минимум 32 человека погибли при обрушении моста на шахте в Конго

16 ноября 2025, 23:11

Фото: istockphoto / Adam88xx

На юго‑востоке Демократической Республики Конго произошла крупная трагедия на кобальтовой шахте. При обрушении моста погибли не менее 32 сотрудников предприятия, сообщает агентство AFP со ссылкой на местные власти.