Минимум 32 человека погибли при обрушении моста на шахте в Конго
На юго‑востоке Демократической Республики Конго произошла крупная трагедия на кобальтовой шахте. При обрушении моста погибли не менее 32 сотрудников предприятия, сообщает агентство AFP со ссылкой на местные власти.
Инцидент случился 15 ноября в провинции Луалаба из‑за оползня. По словам главы МВД провинции Роя Каумбы Майонде, поисково‑спасательные работы всё ещё продолжаются.
Губернатор Луалаба Фифи Массука в беседе с радиостанцией RFI предупредил, что число жертв может возрасти. ТАСС, ссылаясь на данные ассоциации горняков, приводит более тревожные цифры. По информации издания, погибли уже 49 человек, ещё десятки числятся пропавшими без вести.
Местные власти называют причиной обрушения моста проливные дожди, которые спровоцировали оползень на руднике.
Однако радиостанция RFI озвучивает иную версию событий. По их данным, между вооружённой охраной промышленного участка и шахтёрами возник конфликт. Охранники открыли огонь, пытаясь разогнать собравшихся людей, и повредили самодельный мост. Это привело к его обрушению, которое, в свою очередь, спровоцировало оползень.
