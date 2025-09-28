Российскую модель похитили в Таиланде и отправили в рабство в Мьянму
Девушка из Читы, приехавшая в Таиланд работать моделью по объявлению в Telegram-канале, оказалась в плену у мошенников. По информации Mash, вместо съёмок её увезли в лагерь на границе с Мьянмой, где людей эксплуатируют, запугивают и даже угрожают продажей органов.
Как рассказала знакомая пострадавшей, которая также побывала в плену, после прибытия в Бангкок россиянку вывезли в так называемую «буферную зону» — это территория вне юрисдикции Таиланда и Мьянмы, где не действуют законы. Именно там, по её словам, девушек заставляют работать на скам-центры. За отказ подчиняться — бьют плетью, лишают еды и угрожают продажей на органы.
В лагере содержатся десятки людей из России, стран СНГ, Китая и Юго-Восточной Азии. Европейская внешность у девушек ценится — их ставят на передовую обмана, а азиатских пленных используют в качестве дешёвой рабочей силы. Им, по словам очевидцев, платят лишь едой, возвращение домой практически невозможно.
Условия тяжёлые: по 16 часов работы в день, обещанных денег не платят. Чтобы вырваться на свободу, требуют выкуп — около 15 тысяч долларов. Однако даже после освобождения девушку может ждать миграционная тюрьма за превышение срока безвизового пребывания.
На данный момент связь с пострадавшей потеряна, она всё ещё находится в лагере.
Читайте также: