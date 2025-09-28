Российскую модель похитили в Таиланде и отправили в рабство в Мьянму

28 сентября 2025, 17:59

Девушку из Читы заманили в Таиланд по объявлению и продали в скам-лагерь

Фото: Istock / Vladimir Fedorov

Девушка из Читы, приехавшая в Таиланд работать моделью по объявлению в Telegram-канале, оказалась в плену у мошенников. По информации Mash, вместо съёмок её увезли в лагерь на границе с Мьянмой, где людей эксплуатируют, запугивают и даже угрожают продажей органов.