Москвичка оказалась в СИЗО из-за мужа, который пытался отобрать у неё детей

28 сентября 2025, 18:15

В Москве мать двоих детей обвиняют в поджоге автомобиля бывшего мужа

Фото: Istock/Synthetic-Exposition

В Москве бывшая жена предпринимателя Артёма Митюрина, Вероника Марковкина, уже три месяца находится в СИЗО. Митюрин обвинил её в поджоге своего автомобиля и вымогательстве денег за возможность видеться с детьми. Подробности сообщает РЕН ТВ.





Родственники и друзья Марковкиной утверждают, что все обвинения ложные. Они связывают их с конфликтом после развода. По их словам, Митюрин ранее жестоко избивал жену, а затем похитил общего сына, применив силу. Полиция возбудила дело о похищении, но расследование тогда прекратили.

«Мне кажется, он мог и сам поджечь машину. Вот вы знаете, до такой степени, мне кажется, человек в негативе живёт, во злобе», — рассказала мать пострадавшей.