Москвичка оказалась в СИЗО из-за мужа, который пытался отобрать у неё детей
В Москве мать двоих детей обвиняют в поджоге автомобиля бывшего мужа
В Москве бывшая жена предпринимателя Артёма Митюрина, Вероника Марковкина, уже три месяца находится в СИЗО. Митюрин обвинил её в поджоге своего автомобиля и вымогательстве денег за возможность видеться с детьми. Подробности сообщает РЕН ТВ.
Родственники и друзья Марковкиной утверждают, что все обвинения ложные. Они связывают их с конфликтом после развода. По их словам, Митюрин ранее жестоко избивал жену, а затем похитил общего сына, применив силу. Полиция возбудила дело о похищении, но расследование тогда прекратили.
«Мне кажется, он мог и сам поджечь машину. Вот вы знаете, до такой степени, мне кажется, человек в негативе живёт, во злобе», — рассказала мать пострадавшей.Адвокат Вероники заявляет, что в деле о поджоге нет доказательств – ни записей переговоров, ни переводов денег. Суд уже пять раз возвращал материалы на дорасследование. Вскоре дело направят в суд в шестой раз, в то время как дети обвиняемой растут без матери.