Мать дала дочери сбежать перед свадьбой и обвинила тигра в её пропаже

28 сентября 2025, 17:11

В Индии мать обвинила тигра в исчезновении дочери, чтобы скрыть её побег

Фото: Istock/Andrey Rykov

В индийском штате Уттар-Прадеш мать 19-летней девушки разрешила ей уйти с возлюбленным, но объявила о нападении тигра, чтобы скрыть побег. Об этом пишет The Times of India.





Женщина сообщила, что хищник утащил её дочь, когда та собирала корм для скота. На поиски вышли полицейские, лесники и примерно 600 местных жителей. Десять часов они осматривали поля, проверяли капканы и запускали дроны.



Никаких следов тигра или других доказательств нападения они не нашли, только пару тапочек на земле. Позднее выяснилось, что девушка сбежала с возлюбленным, опасаясь нежеланного брака. Её мать призналась, что выдумала историю о тигре, чтобы сохранить репутацию семьи.

«Тигра в полях не было – он был в сердце», — прокомментировал один из чиновников.