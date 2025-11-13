Беременная пассажирка час кричала на экипаж самолета из-за отказа посадить ее на борт
Беременная пассажирка Tibet Airlines час кричала на экипаж в китайском аэропорту
Пассажирке Tibet Airlines, находившейся на восьмом месяце беременности, отказали в посадке из‑за позднего срока. Об этом пишет The Sun.
Все произошло утром 10 ноября в аэропорту Чэнду Шуанлю (провинция Сычуань). Женщина около часа спорила с экипажем и кричала на бортпроводников.
Уточняется, что к ней выходил командир судна. Путешественница отказывалась покинуть самолёт, поэтому сотрудники авиакомпании вызвали полицию, которая вывела её вместе с мужем.
В результате рейс вылетел примерно через час после окончания посадки.
