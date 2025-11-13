Достижения.рф

Мужчина поплатился за съемку видео с дрона в Ялте

Росгвардия задержала в Ялте мужчину за запуск БПЛА около охраняемого объекта
Фото: istockphoto/blinow61

В Ялте сотрудники Росгвардии задержали мужчину за запуск беспилотника рядом с охраняемым объектом. Об этом сообщили в пресс‑службе ведомства. Данные приводит «Газета.ру».



Во время патрулирования наряд заметил дрон, летевший на небольшой высоте, осмотрел прилегающую территорию и обнаружил оператора у автомобиля. В Росгвардии уточнили, что аппарат был с видеосъёмкой, а владелец игнорировал запрет на использование БПЛА в Крыму.

Задержанного передали следственно‑оперативной группе МВД по Ялте. По результатам проверки в отношении него составили административный протокол.

