Мужчина поплатился за съемку видео с дрона в Ялте

13 ноября 2025, 20:49

Росгвардия задержала в Ялте мужчину за запуск БПЛА около охраняемого объекта

Фото: istockphoto/blinow61

В Ялте сотрудники Росгвардии задержали мужчину за запуск беспилотника рядом с охраняемым объектом. Об этом сообщили в пресс‑службе ведомства. Данные приводит «Газета.ру».