Выкрикивавшая слова о фашистском государстве пассажирка изменила планы конгрессменов США

13 ноября 2025, 21:11

NYP: Самолет American Airlines экстренно сел из-за буйной пассажирки

Фото: istockphoto/Bogdan Khmelnytskyi

Самолёт с четырьмя конгрессменами США совершил экстренную посадку из-за буйной пассажирки, которая выкрикивала слова о фашистском государстве. Об этом пишет The New York Post.