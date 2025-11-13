Выкрикивавшая слова о фашистском государстве пассажирка изменила планы конгрессменов США
Самолёт с четырьмя конгрессменами США совершил экстренную посадку из-за буйной пассажирки, которая выкрикивала слова о фашистском государстве. Об этом пишет The New York Post.
Все произошло 11 ноября во время рейса из Финикса в Вашингтон, когда на борту Airbus A320 находились республиканцы Эли Крейн, Энди Биггс, Пол Госар и демократ от Аризоны Грег Стэнтон.
Борт сел в Канзасе, в салон поднялись сотрудники правоохранительных органов и арестовали женщину. Примерно через час рейс возобновил полет и благополучно приземлился в Вашингтоне.
По данным СМИ, пассажиры направлялись в столицу, чтобы проголосовать за прекращение приостановки работы правительства.
