Мужу отрезали ноги при попытке помириться с женой
В Индии мужчину по имени Динеш Соланки жестоко избили и отрезали ему ноги когда он пришёл к жене помириться. Об этом пишет The Times of India.
Согласно жалобе, поданной племянницей Манишей, Соланки зашёл в её дом, чтобы поговорить с супругой Ратан, с которой он прожил 35 лет. В ходе разговора туда же пришли два её брата — Канджи и Хаку Савалия, после чего между мужчинами начался конфликт.
Как следует из заявления, Хаку позвал ещё нескольких родственников — Нану, Багхе и Джадава — и троих неизвестных. По версии потерпевшей, Багхе ударил Соланки металлической трубой по голове, сбив его с ног. Затем Джадав и ещё несколько мужчин отрубили жертве обе ноги топором, в то время как двое находились снаружи.
Манишу, пытавшуюся вмешаться, насильно вытащили из дома.
Пострадавшего срочно доставили в гражданскую больницу Амрели, а затем перевезли в Раджкот, однако медики не смогли спасти его жизнь. Полиция ведёт розыск.
