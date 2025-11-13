Мужу отрезали ноги при попытке помириться с женой

13 ноября 2025, 20:47

В Индии братья жены отрезали ее мужу ноги при попытке примирения с супругой

Фото: istockphoto/undefined undefined

В Индии мужчину по имени Динеш Соланки жестоко избили и отрезали ему ноги когда он пришёл к жене помириться. Об этом пишет The Times of India.