Беременная россиянка осталась невредимой после падения с 7 этажа

10 июля 2026, 12:50

Baza: Беременная жительница Владивостока упала с 7 этажа и осталась невредимой

Фото: istockphoto/Natalia Kuzina

Чудом избежала тяжелейших травм 28-летняя беременная жительница Владивостока, рухнувшая с высоты седьмого этажа. Об этом 10 июля пишет Baza.