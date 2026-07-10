Беременная россиянка осталась невредимой после падения с 7 этажа
Чудом избежала тяжелейших травм 28-летняя беременная жительница Владивостока, рухнувшая с высоты седьмого этажа. Об этом 10 июля пишет Baza.
Инцидент произошел ночью: женщина, находящаяся на 30-й неделе беременности, страдала от бессонницы и решила заняться уборкой. Забравшись на подоконник, чтобы вымыть стекла, она потеряла равновесие и выпала наружу.
Приземление пришлось на спину — от сильнейшего удара пострадавшая начала громко кричать. На шум сбежались соседи, которые незамедлительно вызвали бригаду скорой помощи.
Прибывшие медики признаются, что шокировались состоянием пациентки: несмотря на падение с огромной высоты, женщина сохраняла ясное сознание и могла самостоятельно шевелиться. Позднее в больнице врачи констатировали удивительный факт — при множественных ушибах и обширных ссадинах у нее не зафиксировали ни одного перелома. Самое важное: беременность удалось сохранить, угрозы для плода нет.
Сейчас состояние девушки оценивается как стабильное. По словам лечащих врачей, она уже активно передвигается по палате и идет на поправку. Сама пациентка заявила, что этот страшный случай стал для нее уроком на всю жизнь, и пообещала больше никогда не мыть окна самостоятельно.
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