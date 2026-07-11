Беременная россиянка убила младенца сразу после родов под наркотиками
В Калининграде завершили расследование уголовного дела в отношении 23-летней девушки, обвиняемой в убийстве новорожденного ребенка. Инцидент произошел в июле 2023 года, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.
По данным следствия, обвиняемая, находясь на восьмом месяце беременности, пришла в гости к знакомым в один из домов. Во время застолья она употребила наркотические вещества, что спровоцировало преждевременные роды. Женщина родила в туалете коммунальной квартиры, после чего нанесла младенцу множество травм, несовместимых с жизнью.
Тело ребенка ее знакомые вынесли во двор, где наутро его обнаружили прохожие. В ходе расследования провели судебно-медицинские экспертизы, допросили свидетелей и выполнили другие процессуальные действия.
В настоящее время обвинительное заключение по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка» утвердили, дело передали в суд. Максимальное наказание, которое грозит фигурантке, — лишение свободы на срок до пяти лет.
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