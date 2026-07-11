Беременная россиянка убила младенца сразу после родов под наркотиками

11 июля 2026, 13:58

В Калининграде осудят 23-летнюю убившую ребенка сразу после родов мать

Фото: istockphoto/Kseniia Kapris

В Калининграде завершили расследование уголовного дела в отношении 23-летней девушки, обвиняемой в убийстве новорожденного ребенка. Инцидент произошел в июле 2023 года, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.