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Убила собственную мать и сестру, а сожитель помог лишить жизни остальных: страшная трагедия в Свердловской области

Фото: istockphoto / Artem_Furman

В марте 2020 года небольшой населенный пункт в Свердловской области оказался в центре внимания всей страны. Причиной стала трагедия, потрясшая даже опытных следователей. В одном из частных домов обнаружили тела четырех человек. По подозрению в убийстве задержали молодую пару — 24-летнюю Марию (все имена изменены) и ее 22-летнего сожителя Игоря. Обстоятельства преступления поразили своей жестокостью и хладнокровием. Подробнее — в материале «Радио 1».



«В голове был только ветер»

Мария и Игорь жили вместе с двумя маленькими сыновьями. Под одной крышей с ними также находились мать девушки — 45-летняя Татьяна — и ее старшая сестра Катя, которой было 27 лет. Семейные отношения трудно было назвать спокойными. Позже соседи рассказывали, что между Машей, матерью и сестрой регулярно вспыхивали конфликты.

«Маша любила пить и гулять. Конечно, семье это не нравилось. Вот они и ссорились постоянно. Упрекали, что она уже молодая мать, а в голове ветер только», — говорили они.
Никто из окружающих даже не предполагал, что постоянные семейные ссоры однажды закончатся кровавой трагедией.

По версии следствия, 22 февраля 2020 года в доме проходило застолье. За столом собрались Мария, Игорь, мать женщины, ее сестра и еще один знакомый. В какой-то момент словесный конфликт между родственниками достиг предела и быстро перерос в драку.

Фото: istockphoto / Andranik Hakobyan
Во время потасовки 22-летняя девушка схватила нож и набросилась на мать и сестру. Позже к расправе присоединился и ее сожитель. Он помог довести преступление до конца, а затем убил еще одного гостя. После этого сообщники спрятали тела в подполе дома. Лаз они заколотили досками и накрыли половиками, чтобы скрыть следы преступления.

Еще одно убийство спустя несколько дней

Через шесть дней, 28 февраля, домой к паре пришел 30-летний Матвей. Мужчина дружил с семьей и нередко заходил к ним в гости. Однако тот вечер закончился трагедией.

Хозяин квартиры, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, решил, что гость слишком пристально смотрит на его возлюбленную. Вспыхнувшая ревность мгновенно переросла в агрессию. Игорь набросился на Матвея и жестоко избил его до смерти. Затем тело мужчины спрятали в сенях дома.

Спасатели обнаружили тело второго погибшего при спасении ребёнка на Иркуте
Спасатели обнаружили тело второго погибшего при спасении ребёнка на Иркуте
После этого они продолжили жить обычной жизнью. Под полом дома лежали тела матери Марии, ее сестры и знакомого семьи, а в сенях находилось тело четвертой жертвы.

Дети почти месяц жили рядом с телами погибших

Самым страшным обстоятельством этой истории стало то, что в доме вместе с убийцами находилось двое маленьких детей. Старшему сыну пары исполнилось шесть лет, младшему было всего два года. Почти месяц мальчики жили в доме, даже не подозревая, что под полом находятся тела их бабушки и тети, а совсем рядом скрыто тело еще одного человека.

Фото: istockphoto / Soumen Hazra
Они продолжали играть, спать, есть и смеяться буквально в нескольких метрах от места, где родители скрывали следы совершенных преступлений. Позже соседи признавались, что ничего необычного не замечали. По их словам, семья выглядела вполне обычной.

«Никто и подумать не мог о таком. На вид обычная пара. Жили себе и жили. Да, выпивали, ссорились. Но тут таких хватает», — делились люди.
Местные жители долго не могли оправиться после случившегося. Один из них отметил, что в поселке, в котором они жили, семью часто видели. Она казалась самой обычной: супруги иногда ругались, но как все. По словам соседа, он даже представить не мог, что эти люди способны на подобное, ведь у них растут маленькие дети.

«Когда приехала полиция, мы думали, что просто бытовуха, ну, пьяная драка. А оказалось, что там целое кладбище под полом. Теперь страшно даже рядом с этим домом проходить», — вспоминал другой мужчина.

Как следователи вышли на подозреваемых

Раскрыть преступление помогло заявление о пропаже Матвея. В полицию обратилась его сестра. Во время проверки сотрудники правоохранительных органов выяснили, что в последний вечер мужчина отправился именно к Марии и Игорю.

Мужчину спасли после падения с Новоарбатского моста в центре Москвы
Мужчину спасли после падения с Новоарбатского моста в центре Москвы
После обнаружения тел оперативники практически сразу сосредоточили внимание на хозяевах дома. Во время первых же допросов оба признались в совершенных преступлениях. При этом никто из них практически не проявили раскаяния. Свои действия они объясняли длительными конфликтами и состоянием алкогольного опьянения.

Маша заявила, что расправилась с матерью и сестрой из-за личной неприязни. По ее словам, многолетние ссоры привели к тому, что в тот день она больше не смогла сдерживать злость. А Игорь признался, что убил из ревности.

Из материалов дела стало известно, что соучастники, находясь в состоянии алкогольного опьянения, убили своих жертв, используя ножи, ледоруб, новогоднюю гирлянду и деревянную биту с металлическими элементами.

Дело взяло на контроль руководство силовых структур

Преступление вызвало широкий общественный резонанс и привлекло внимание руководства силовых ведомств Свердловской области.

Фото: istockphoto / Rawf8
Представители МВД подчеркнули, что совершенные преступления не останутся безнаказанными. Они сообщили, что оперативники уголовного розыска ОВД Полевского совместно с областным главком уже установили и задержали подозреваемых.

Также в ведомстве отметили, что на место происшествия для помощи в раскрытии убийств лично выезжали заместитель начальника регионального управления полиции и замначальника управления уголовного розыска, который ранее руководил «убойным отделом» — подразделением, специализирующимся на раскрытии тяжких и особо тяжких преступлений против личности.

Приговор суда

Летом 2020 года суд рассмотрел уголовное дело в отношении преступников. Суд признал обоих виновными в убийстве двух и более лиц.

15 июля 2020 года Игоря приговорили к 19 годам и одному месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. После освобождения ему также назначили ограничение свободы сроком на два года. Кроме того, суд обязал мужчину выплатить матери погибшего знакомого, компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей.

Мария получила 18 лет лишения свободы. Наказание она должна отбывать в исправительной колонии общего режима. После освобождения женщине также назначили ограничение свободы сроком на два года.

После вынесения приговора двоих сыновей осужденных передали на воспитание бабушке. Дети остались без родителей, а самые близкие для них люди погибли.
Дайана Хусинова

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