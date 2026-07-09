Убила собственную мать и сестру, а сожитель помог лишить жизни остальных: страшная трагедия в Свердловской области
В марте 2020 года небольшой населенный пункт в Свердловской области оказался в центре внимания всей страны. Причиной стала трагедия, потрясшая даже опытных следователей. В одном из частных домов обнаружили тела четырех человек. По подозрению в убийстве задержали молодую пару — 24-летнюю Марию (все имена изменены) и ее 22-летнего сожителя Игоря. Обстоятельства преступления поразили своей жестокостью и хладнокровием. Подробнее — в материале «Радио 1».
«В голове был только ветер»Мария и Игорь жили вместе с двумя маленькими сыновьями. Под одной крышей с ними также находились мать девушки — 45-летняя Татьяна — и ее старшая сестра Катя, которой было 27 лет. Семейные отношения трудно было назвать спокойными. Позже соседи рассказывали, что между Машей, матерью и сестрой регулярно вспыхивали конфликты.
«Маша любила пить и гулять. Конечно, семье это не нравилось. Вот они и ссорились постоянно. Упрекали, что она уже молодая мать, а в голове ветер только», — говорили они.Никто из окружающих даже не предполагал, что постоянные семейные ссоры однажды закончатся кровавой трагедией.
По версии следствия, 22 февраля 2020 года в доме проходило застолье. За столом собрались Мария, Игорь, мать женщины, ее сестра и еще один знакомый. В какой-то момент словесный конфликт между родственниками достиг предела и быстро перерос в драку.
Во время потасовки 22-летняя девушка схватила нож и набросилась на мать и сестру. Позже к расправе присоединился и ее сожитель. Он помог довести преступление до конца, а затем убил еще одного гостя. После этого сообщники спрятали тела в подполе дома. Лаз они заколотили досками и накрыли половиками, чтобы скрыть следы преступления.
Еще одно убийство спустя несколько днейЧерез шесть дней, 28 февраля, домой к паре пришел 30-летний Матвей. Мужчина дружил с семьей и нередко заходил к ним в гости. Однако тот вечер закончился трагедией.
Хозяин квартиры, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, решил, что гость слишком пристально смотрит на его возлюбленную. Вспыхнувшая ревность мгновенно переросла в агрессию. Игорь набросился на Матвея и жестоко избил его до смерти. Затем тело мужчины спрятали в сенях дома.
Спасатели обнаружили тело второго погибшего при спасении ребёнка на Иркуте
После этого они продолжили жить обычной жизнью. Под полом дома лежали тела матери Марии, ее сестры и знакомого семьи, а в сенях находилось тело четвертой жертвы.
Дети почти месяц жили рядом с телами погибшихСамым страшным обстоятельством этой истории стало то, что в доме вместе с убийцами находилось двое маленьких детей. Старшему сыну пары исполнилось шесть лет, младшему было всего два года. Почти месяц мальчики жили в доме, даже не подозревая, что под полом находятся тела их бабушки и тети, а совсем рядом скрыто тело еще одного человека.
Они продолжали играть, спать, есть и смеяться буквально в нескольких метрах от места, где родители скрывали следы совершенных преступлений. Позже соседи признавались, что ничего необычного не замечали. По их словам, семья выглядела вполне обычной.
«Никто и подумать не мог о таком. На вид обычная пара. Жили себе и жили. Да, выпивали, ссорились. Но тут таких хватает», — делились люди.Местные жители долго не могли оправиться после случившегося. Один из них отметил, что в поселке, в котором они жили, семью часто видели. Она казалась самой обычной: супруги иногда ругались, но как все. По словам соседа, он даже представить не мог, что эти люди способны на подобное, ведь у них растут маленькие дети.
«Когда приехала полиция, мы думали, что просто бытовуха, ну, пьяная драка. А оказалось, что там целое кладбище под полом. Теперь страшно даже рядом с этим домом проходить», — вспоминал другой мужчина.
Как следователи вышли на подозреваемыхРаскрыть преступление помогло заявление о пропаже Матвея. В полицию обратилась его сестра. Во время проверки сотрудники правоохранительных органов выяснили, что в последний вечер мужчина отправился именно к Марии и Игорю.
Мужчину спасли после падения с Новоарбатского моста в центре Москвы
После обнаружения тел оперативники практически сразу сосредоточили внимание на хозяевах дома. Во время первых же допросов оба признались в совершенных преступлениях. При этом никто из них практически не проявили раскаяния. Свои действия они объясняли длительными конфликтами и состоянием алкогольного опьянения.
Маша заявила, что расправилась с матерью и сестрой из-за личной неприязни. По ее словам, многолетние ссоры привели к тому, что в тот день она больше не смогла сдерживать злость. А Игорь признался, что убил из ревности.
Из материалов дела стало известно, что соучастники, находясь в состоянии алкогольного опьянения, убили своих жертв, используя ножи, ледоруб, новогоднюю гирлянду и деревянную биту с металлическими элементами.
Дело взяло на контроль руководство силовых структурПреступление вызвало широкий общественный резонанс и привлекло внимание руководства силовых ведомств Свердловской области.
Представители МВД подчеркнули, что совершенные преступления не останутся безнаказанными. Они сообщили, что оперативники уголовного розыска ОВД Полевского совместно с областным главком уже установили и задержали подозреваемых.
Также в ведомстве отметили, что на место происшествия для помощи в раскрытии убийств лично выезжали заместитель начальника регионального управления полиции и замначальника управления уголовного розыска, который ранее руководил «убойным отделом» — подразделением, специализирующимся на раскрытии тяжких и особо тяжких преступлений против личности.
Приговор судаЛетом 2020 года суд рассмотрел уголовное дело в отношении преступников. Суд признал обоих виновными в убийстве двух и более лиц.
15 июля 2020 года Игоря приговорили к 19 годам и одному месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. После освобождения ему также назначили ограничение свободы сроком на два года. Кроме того, суд обязал мужчину выплатить матери погибшего знакомого, компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей.
Мария получила 18 лет лишения свободы. Наказание она должна отбывать в исправительной колонии общего режима. После освобождения женщине также назначили ограничение свободы сроком на два года.
После вынесения приговора двоих сыновей осужденных передали на воспитание бабушке. Дети остались без родителей, а самые близкие для них люди погибли.