09 июля 2026, 17:37

Фото: istockphoto / Artem_Furman

В марте 2020 года небольшой населенный пункт в Свердловской области оказался в центре внимания всей страны. Причиной стала трагедия, потрясшая даже опытных следователей. В одном из частных домов обнаружили тела четырех человек. По подозрению в убийстве задержали молодую пару — 24-летнюю Марию (все имена изменены) и ее 22-летнего сожителя Игоря. Обстоятельства преступления поразили своей жестокостью и хладнокровием. Подробнее — в материале «Радио 1».





Содержание «В голове был только ветер» Еще одно убийство спустя несколько дней Дети почти месяц жили рядом с телами погибших Как следователи вышли на подозреваемых Дело взяло на контроль руководство силовых структур Приговор суда

«В голове был только ветер»

«Маша любила пить и гулять. Конечно, семье это не нравилось. Вот они и ссорились постоянно. Упрекали, что она уже молодая мать, а в голове ветер только», — говорили они.

Фото: istockphoto / Andranik Hakobyan

Еще одно убийство спустя несколько дней

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Дети почти месяц жили рядом с телами погибших

Фото: istockphoto / Soumen Hazra

«Никто и подумать не мог о таком. На вид обычная пара. Жили себе и жили. Да, выпивали, ссорились. Но тут таких хватает», — делились люди.

«Когда приехала полиция, мы думали, что просто бытовуха, ну, пьяная драка. А оказалось, что там целое кладбище под полом. Теперь страшно даже рядом с этим домом проходить», — вспоминал другой мужчина.

Как следователи вышли на подозреваемых

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Дело взяло на контроль руководство силовых структур

Фото: istockphoto / Rawf8

Приговор суда