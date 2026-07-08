Няня погубила малолетнего ребенка, оставив его в машине на 32-градусной жаре
В США двухлетний мальчик, оставленный без присмотра няней, скончался от перегрева в автомобиле. Об этом информирует CBS News.
Трагедия случилась 5 июля в Халландейл-Бич, штат Флорида. Полиция обнародовала отчет, в котором говорится, что в воскресенье днем няня привезла в больницу ребенка, находившегося на ее попечении. Мальчик был доставлен в критическом состоянии — без сознания и без признаков дыхания. Врачам не удалось спасти его жизнь.
Согласно предварительной информации, женщина привезла ребенка к себе домой, чтобы присмотреть за ним. Перед тем как закрыть машину, она не проверила заднее сиденье, что привело к трагическим последствиям.
Пока не установлено, как долго несовершеннолетний провел в автомобиле. Метеорологические данные показывают, что в тот день температура воздуха достигала 32°C, а индекс жары был ещё выше.
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