Няня погубила малолетнего ребенка, оставив его в машине на 32-градусной жаре

08 июля 2026, 19:59

В США няня погубила двухлетнего ребенка, оставив его в раскаленной машине

Фото: iStock/Motortion

В США двухлетний мальчик, оставленный без присмотра няней, скончался от перегрева в автомобиле. Об этом информирует CBS News.