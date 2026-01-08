Достижения.рф

Беременная учительница попала под арест за совращение школьника

Mirror: в Австралии беременную учительницу арестовали за растление ученика
Фото: iStock/Rawpixel

В Австралии арестовали беременную учительницу музыки по обвинению в растлении ученика. Об этом написала британская газета The Mirror.



По версии следствия, 33-летняя Наоми Текеа Крейг совершала преступления в городе Мандура с 2024 по 2025 год, когда работала в частной школе. Директор подтвердила, что педагога отстранили от работы и запретили ей появляться на территории учебного заведения.

Женщине предъявили обвинения в двух эпизодах сексуального насилия над ребенком, хранении детской порнографии и многочисленных сексуальных контактах с несовершеннолетним.

Известно, что обвиняемая замужем и воспитывает сына, а сейчас ожидает второго ребенка. Первое слушание по ее делу состоится 27 января. Теперь Крейг грозит до 15 лет тюрьмы.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0