Беременная учительница попала под арест за совращение школьника
В Австралии арестовали беременную учительницу музыки по обвинению в растлении ученика. Об этом написала британская газета The Mirror.
По версии следствия, 33-летняя Наоми Текеа Крейг совершала преступления в городе Мандура с 2024 по 2025 год, когда работала в частной школе. Директор подтвердила, что педагога отстранили от работы и запретили ей появляться на территории учебного заведения.
Женщине предъявили обвинения в двух эпизодах сексуального насилия над ребенком, хранении детской порнографии и многочисленных сексуальных контактах с несовершеннолетним.
Известно, что обвиняемая замужем и воспитывает сына, а сейчас ожидает второго ребенка. Первое слушание по ее делу состоится 27 января. Теперь Крейг грозит до 15 лет тюрьмы.
