Шестеро ранены и двое мертвы: что случилось на похоронах в США
Два человека погибли и шесть пострадали в результате стрельбы в американском городе Солт-Лейк-Сити. Об этом сообщает телеканал ABC4 со ссылкой на полицию.
По ее данным, все произошло вечером среды (по местному времени) на территории дома собраний американской религиозной ассоциации «Церковь Иисуса Христа Святых последних дней». Правоохранителям сообщили о стрельбе на парковке возле часовни, в которой проходили похороны. Во время церемонии произошел конфликт, после которого кто-то открыл огонь.
В настоящее время трое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии. Задержаний подозреваемых пока не происходило.
Ранее сообщалось, что в Миннеаполисе сотрудник Иммиграционной и таможенной полиции США застрелил местную жительницу в ходе оперативного мероприятия, нацеленного на выявление нелегальных мигрантов.
