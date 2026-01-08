Шестеро ранены и двое мертвы: что случилось на похоронах в США

08 января 2026, 08:03

При стрельбе в Солт-Лейк-Сити погибли два человека и шесть пострадали

Фото: iStock/ipopba

Два человека погибли и шесть пострадали в результате стрельбы в американском городе Солт-Лейк-Сити. Об этом сообщает телеканал ABC4 со ссылкой на полицию.