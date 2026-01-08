В США живодёр заставил двух собак на привязи бежать за автомобилем
В Нью‑Йорке 68‑летний мужчина привязал поводки двух собак к багажнику и заставил их бежать за автомобилем. Об этом пишет New York Post.
Жертвами живодёра стали щенок немецкой овчарки по кличке Марципан и питбуль Нуги. Собаки с трудом поспевали за автомобилем, а когда одна из них выбилась из сил и сумела отцепиться от машины, водитель остановился, вышел и принудительно поместил животных в салон.
Шокированные очевидцы инцидента незамедлительно вызвали полицию. В результате жестокого обращения ветеринары диагностировали Марципану повреждение барабанной перепонки. Нуга получил ссадины на подушечках лап и воспаление кожи.
Сейчас собаки находятся под наблюдением специалистов, которые оказывают им необходимую помощь.
В отношении 68‑летнего мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до одного года.
