Вторжение стада овец в немецкий супермаркет попало на видео
Полсотни овец ворвались в баварский супермаркет сети Penny и напугали покупателей. Об этом пишет информационное агентство DPA.
По информации посольства Германии в Лондоне, группа животных отбилась от стада и решила «посетить» местный дискаунтер. Около получаса парнокопытные свободно разгуливали по торговому залу, после чего покинули магазин, не совершив ни одной покупки.
Как сообщают местные СМИ, инцидент начался с того, что одна из овец заметила у посетителя лакомство в кармане и последовала за ним. Остальные животные двинулись за своей соплеменницей.
Очевидцы сняли происходящее на видео. На кадрах видно, как растерянного покупателя «загнали» прямо к кассе отара любопытных овец.
