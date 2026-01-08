Достижения.рф

Вторжение стада овец в немецкий супермаркет попало на видео

DPA: стадо овец разгромило супермаркет в Германии
Фото: iStock/N-sky

Полсотни овец ворвались в баварский супермаркет сети Penny и напугали покупателей. Об этом пишет информационное агентство DPA.



По информации посольства Германии в Лондоне, группа животных отбилась от стада и решила «посетить» местный дискаунтер. Около получаса парнокопытные свободно разгуливали по торговому залу, после чего покинули магазин, не совершив ни одной покупки.
Как сообщают местные СМИ, инцидент начался с того, что одна из овец заметила у посетителя лакомство в кармане и последовала за ним. Остальные животные двинулись за своей соплеменницей.

Очевидцы сняли происходящее на видео. На кадрах видно, как растерянного покупателя «загнали» прямо к кассе отара любопытных овец.

Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0