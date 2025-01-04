Новогоднее убийство: в Костроме педофилы изнасиловали 5-летнюю девочку, оказалось, что она была не единственной жертвой

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В центре Костромы серийные педофилы похитили маленькую девочку, надругались над ней и жестоко убили. Какое наказание настигло душегубов и кто помогал им в совершении других преступлений — в материале «Радио 1».
Девочку нашли мёртвой
5-летнюю Веронику искали сотрудники следователи, полицейские, волонтёры отряда «Лиза Алерт» и неравнодушные жители Костромы. Ни один человек не мог поверить, что малышка пропала без всякой причины. Вскоре труп маленькой девочки нашли в одной из комнат костромского общежития.
В день обнаружения тела Вероники задержали ранее судимых за педофилию Дениса Герасимова и Вадима Белякова. Однако через год следствие узнало, что был и третий фигурант, активно помогавший педофилам.
Педофилы выбрали девочку
Мама Вероники трудилась уборщицей в местном ДК. Она мыла полы, когда дочка выбежала на площадь — там она случайным образом наткнулась на монстров. Сначала Герасимов и Беляков планировали найти мальчика для надругательства.
Мальчика они не нашли, поэтому педофилы выбрали своей целью девочку. Вероника была похищена в центре города. По камерам наружного видеонаблюдения, оказавшиеся в общем доступе после расправы над малышкой, видно, что Вероника сопротивлялась из всех своих сил, но прохожие не замечали этого.
Региональные СМИ в новогодние праздники говорили, что это одна из наиболее масштабных поисковых операций в истории Костромы — была надежда, что девочку ещё найдут живой. Однако этого не случилось. Спустя несколько часов после пропажи малышки её тело с огромным количеством ножевых ранений обнаружили в комнате одного из общежитий.
В нём жили Беляков и Герасимов. Второй был ранее судим за педофилию и изготовление детской порнографии.
Преступление Беляков и Герасимов совершили в состоянии алкогольного опьянения, но, как в результате показала экспертиза, педофилы прекрасно осознавали, что делают.
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Педофилов было трое
В первые часы после появления информации, что ребёнка нашли мёртвым, жители города организовали стихийный мемориал — туда они приносили цветы и детские игрушки. В то же время выяснилось, что фигурантам способствовал в совершении насильственных действий над несовершеннолетними ранее судимый 27-летний мужчина.
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Оказалось, что Вероника была не первой жертвой педофилов: как минимум двое мальчиков пострадали от многократных надругательств со стороны трех мужчин. Правда, имя подельника Герасимова и Белякова не раскрывается.
Неназванный преступник неоднократно насиловал мальчика из семьи родственников. В том злодеянии ему помогал Герасимов, а потом к ним присоединился и Беляков. 27-летний мужчина, как и Герасимов, до этого привлекался по статьям о педофилии.
Преступление и наказание
Белякову и Герасимову назначили наказание в виде лишения свободы в колонии особого режима с принудительными мерами медицинского характера. Один из преступников предпринимал попытки оспорить приговор. Третий фигурант дела лишён свободы на 18 лет, отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.
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