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Новогоднее убийство: в Костроме педофилы изнасиловали 5-летнюю девочку, оказалось, что она была не единственной жертвой

Фото: iStock/ MNStudio

Фото: iStock/ MNStudio

В центре Костромы серийные педофилы похитили маленькую девочку, надругались над ней и жестоко убили. Какое наказание настигло душегубов и кто помогал им в совершении других преступлений — в материале «Радио 1».

Девочку нашли мёртвой


5-летнюю Веронику искали сотрудники следователи, полицейские, волонтёры отряда «Лиза Алерт» и неравнодушные жители Костромы. Ни один человек не мог поверить, что малышка пропала без всякой причины. Вскоре труп маленькой девочки нашли в одной из комнат костромского общежития.



В день обнаружения тела Вероники задержали ранее судимых за педофилию Дениса Герасимова и Вадима Белякова. Однако через год следствие узнало, что был и третий фигурант, активно помогавший педофилам.

Педофилы выбрали девочку


Мама Вероники трудилась уборщицей в местном ДК. Она мыла полы, когда дочка выбежала на площадь — там она случайным образом наткнулась на монстров. Сначала Герасимов и Беляков планировали найти мальчика для надругательства.

Мальчика они не нашли, поэтому педофилы выбрали своей целью девочку. Вероника была похищена в центре города. По камерам наружного видеонаблюдения, оказавшиеся в общем доступе после расправы над малышкой, видно, что Вероника сопротивлялась из всех своих сил, но прохожие не замечали этого.

Региональные СМИ в новогодние праздники говорили, что это одна из наиболее масштабных поисковых операций в истории Костромы — была надежда, что девочку ещё найдут живой. Однако этого не случилось. Спустя несколько часов после пропажи малышки её тело с огромным количеством ножевых ранений обнаружили в комнате одного из общежитий.

В нём жили Беляков и Герасимов. Второй был ранее судим за педофилию и изготовление детской порнографии.

Преступление Беляков и Герасимов совершили в состоянии алкогольного опьянения, но, как в результате показала экспертиза, педофилы прекрасно осознавали, что делают.

Фото: iStock/ Oleg Elkov

Педофилов было трое


В первые часы после появления информации, что ребёнка нашли мёртвым, жители города организовали стихийный мемориал — туда они приносили цветы и детские игрушки. В то же время выяснилось, что фигурантам способствовал в совершении насильственных действий над несовершеннолетними ранее судимый 27-летний мужчина.

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Оказалось, что Вероника была не первой жертвой педофилов: как минимум двое мальчиков пострадали от многократных надругательств со стороны трех мужчин. Правда, имя подельника Герасимова и Белякова не раскрывается.

Неназванный преступник неоднократно насиловал мальчика из семьи родственников. В том злодеянии ему помогал Герасимов, а потом к ним присоединился и Беляков. 27-летний мужчина, как и Герасимов, до этого привлекался по статьям о педофилии.

Преступление и наказание


Белякову и Герасимову назначили наказание в виде лишения свободы в колонии особого режима с принудительными мерами медицинского характера. Один из преступников предпринимал попытки оспорить приговор. Третий фигурант дела лишён свободы на 18 лет, отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

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Столичные росгвардейцы обнаружили находящийся в розыске автомобиль
04 января 2025, 12:07

Сотрудники Росгвардии обнаружили в Южном административном округе Москвы автомобиль, объявленный в розыск. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по городу Москве.
Отмечается, что экипажу ведомственной охраны поступили сведения о передвижении по Варшавскому шоссе в сторону центра автомобиля, находящегося в розыске. По оперативным данным, злоумышленники использовали его во время совершения мошеннических операций.

Сотрудники Росгвардии остановили автомобиль, после чего передали его и водителя сотрудникам правоохранительных органов для дальнейшего разбирательства.

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#мошенничество
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«Уральские авиалинии» подготовили резервный борт для рейса из Шарм-эш-Шейха
04 января 2025, 11:37

Фото: istockphoto/Georgiy Datsenko

Самолёт Airbus A-321 российской авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил экстренную посадку в аэропорту египетского Шарм-эш-Шейха сразу после взлёта. Для находившихся на борту 236-ти пассажиров перевозчик предоставил резервный борт.
Об этом сообщили утром 4 января в пресс-службе компании. Напомним, инцидент произошёл в аэропорту Египта накануне, 3 января. Сразу после взлёта командир воздушного судна получил сигнал автоматики о технической неисправности в одном из двигателей. Было принято решение вернуться в аэропорт вылета. Экстренное приземление аварийного борта прошло благополучно. Всех пассажиров доставили в зал международных вылетов.

«Уральские авиалинии» сообщили о готовности немедленно предоставить резервный самолёт для осуществления рейса в Екатеринбург, чтобы пассажирам не пришлось долго ждать. В компании-перевозчике уточнили, что борт уже готов. Время вылета теперь зависит от получения разрешения на вылет от египетской стороны.

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#аэропорт
#самолет
#компании
#инцидент
#екатеринбург
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Экстренную посадку самолёта в Шарм-эш-Шейхе вызвала неисправность двигателя
04 января 2025, 09:09

Фото: istockphoto/Sitikka

Самолёт Airbus A-321 российской авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил экстренную посадку в аэропорту египетского Шарм-эш-Шейха вскоре после взлёта. Причиной стало получение пилотом сигнала о технической неисправности в одном из двигателей.
Информацию об этом, сообщённую министерством гражданской авиации Египта, подтвердили в пресс-службе компании-перевозчика. Инцидент произошёл накануне, 3 января. На борту самолёта находились 236 пассажиров. Вскоре после взлёта командир воздушного судна получил автоматический сигнал о неисправности одного из двигателей. Было принято решение об экстренном возвращении в аэропорт вылета. Незапланированная посадка произошла без эксцессов, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Компетентная группа технических специалистов уже провела проверку с целью выяснения причин появления неполадок, а также необходимые ремонтные работы по их устранению. Для отправки рейса в Екатеринбург компания предоставила запасной борт, чтобы пассажиры не ждали, пока будет произведён ремонт самолёта.

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#аэропорт
#ремонт
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#инцидент
#екатеринбург
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В аэропорту Пулково в Петербурге во второй раз за сутки введён план «Ковёр»
04 января 2025, 08:45

Фото: istockphoto/Pavel

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге во второй раз за сутки введён план «Ковёр». Воздушная гавань ввела ограничения на приём и вылет самолётов.
В настоящее время шесть воздушных судов ожидают разрешения на посадку в районе Ладожского озера, сообщает телеграм-канал SHOT. Рейсы направлялись из Череповца, Тюмени, Челябинска, Самары, Новосибирска и Перми. По предварительным данным, ограничения в работе аэропорта связаны с угрозой атаки беспилотников.

В районе полуночи в Пулково уже вводился план «Ковёр». Ограничения на вылет и посадку самолётов действовали более часа — с 23:43 до 0:48. Затем воздушная гавань продолжила работу в штатном режиме.

Позже губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об уничтожении украинского беспилотника в районе Лужской губы Финского залива. Жертв и разрушений удалось избежать.

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#санкт-петербург
#аэропорт
#беспилотник
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Самолёт «Уральских авиалиний» экстренно приземлился в Шарм-эш-Шейхе
04 января 2025, 07:21

Фото: istockphoto/Chalabala

Самолёт российской авиакомпании «Уральские авиалинии» вынужден был совершить экстренную посадку в аэропорту Шарм-эш-Шейха (Египет) непосредственно после взлёта. Причиной стала техническая неисправность.
Об инциденте сообщили в министерстве гражданской авиации Египта. В своей социальной сети пресс-служба ведомства уточнило, что нестандартная ситуация возникла в пятницу, 3 января, поздно вечером. Пилот самолёта Airbus A-321, направлявшегося рейсом из Шарм-эш-Шейха в Екатеринбург, сразу после взлёта сообщил о технической неисправности, возникшей в одном из двигателей.

Было решено произвести экстренную посадку в аэропорту вылета, так как борт ещё даже не успел набрать заданную высоту. Для воздушного судна освободили взлётно-посадочную полосу (ВПП). Самолёт приземлился благополучно, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. На борту находилось 236 человек. Их доставили в зал международных вылетов.

Технические эксперты и инженеры уже провели проверку с целью установления причин возникшей неисправности и провели необходимые ремонтные работы.

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#екатеринбург
#служба
#аэропорт
#египет
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Юрист Хаминский: мошенники отправляют ссылки с вызовом в коллегию присяжных
04 января 2025, 04:23

Фото: iStock/napong rattanaraktiya

Мошенники начали отправлять гражданам вызовы в коллегию присяжных через электронную почту или мессенджеры с прикрепленными ссылками. Об этом рассказал руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области, юрист Александр Хаминский для РИА Новости.
«Могут приходить сообщения о том, что гражданин выбран для участия в коллегии присяжных заседателей. При этом за неявку обещают наступление административной и уголовной ответственности. Для того, чтобы отказаться от этой обязанности, также предлагают нажать на ссылку в вызове для указания причин невозможности участия в коллегии присяжных», — поделился Хаминский.

Еще мошенники отправляют сообщения гражданам от силовых структур. В них россиян просят явиться в правоохранительные или налоговые органы в связи с подозрением в соучастии в мнимом преступлении. К таким сообщениям также прикреплены ссылки. В случае перехода по ним преступники получают доступ к паролям от различных приложений, включая банковские. Юрист рекомендует не переходить по подозрительным ссылкам и в случае подозрений перезвонить по номеру, указанному на официальном сайте ведомства.

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#преступники
#приложения
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В аэропорту Пулково в Петербурге ограничили полеты
04 января 2025, 02:10

Фото: iStock/Sitikka

В Санкт-Петербурге были ограничены полеты в аэропорту Пулково. Об этом пишут в 78.ru.
«В аэропорту Пулково ввели ограничения. Обстоятельства устанавливаются», — пишут в издании.

Приостановление рейсов действовало чуть больше часа с 23:43 до 0:48. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.

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Труп в чемодане и загадочная смерть трех сестер: Топ самых загадочных преступлений в России в 2024 году

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#аэропорт
#ограничения
#санкт-петербург
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Труп в чемодане и загадочная смерть трех сестер: Топ самых загадочных преступлений в России в 2024 году
04 января 2025, 01:55

Фото: iStock/Fedorovekb

Каждый год в мире происходит ряд криминальных историй, которые потрясают мир, а их разгадка может затянуться на долгие годы, а иногда и десятилетия. В данном материале подобраны самые загадочные убийства и исчезновения в России за 2024 год, тайна которых до сих пор не раскрыта. Источник публикации KP.RU.

Мать из Перми с трупом сына в чемодане


Данная история произошла в июле. Тогда бездомный нашел неизвестный чемодан возле мусорных баков. Открыв его мужчина обнаружил тело девятилетнего мальчика, на теле которого были множественные синяки и колотые раны. Также на шее ребенка остался след от удавки.

По камерам видеонаблюдения полиция вышла на след 34-летней Ирины Шатовой, являющейся матерью мальчика. Она шла с чемоданом от подъезда в сторону реки Кама. Шатова проходила с телом мальчика по центру Перми полночи.

После задержания женщина заявляла, ее сына убили коллекторы из-за многомиллионных долгов Шатовой. После она признала свою вину и рассказала, что пошла на это чтобы избавить мальчика от страданий. Сама Шатова хотела покончить жизнь самоубийством.

Загадка смерти троих сестер из Санкт-Петербурга


Следующая история произошла также в июле. Тогда на Комендантском проспекте Северной столицы были обнаружены тела троих сестер, проживающих вместе. Их тела нашел брат девушек, который пришел их проведать. Сестры лежали в закрытой комнате изнутри и не имели никаких следов насилия.

Семья девушек была многодетная и глубоко религиозная. Их отцом был настоятель храма, умерший в 2022 году. Сестры вели затворнический образ жизни и не пускали на порог квартиры даже собственную мать, которая периодически привозила им продукты.

После проведения экспертиз выяснилось, что девушки не принимали наркотические вещества, а их тела не имеют следов насилия. Одной из версий является смерть от голода, так как сестры перед смертью стали отказываться от еды и денег. Родственники не надеются, что тайна их кончины когда-нибудь раскроется.


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Гибель четырех детей от неизвестного яда в Красноярске


В сентябре Красноярский край стал местом загадочного отравления четырех детей. Все началось с вызова скорой, на которой забрали семью с общим отравлением. Врачам удалось спасти только отца и беременную мать. Их дети в возрасте от 6 до 13 лет погибли.

По результатам экспертизы правоохранители обнаружили на телах следы инсектицида. Этим средством отец травил дом от насекомых. Под подозрением сразу оказался родитель, однако у следователей возникли сомнения, так как за последние 50 лет не зафиксировано ни одной смерти от Дихлофоса.

Убийство маленьких девочек в многодетной семье из Тольятти


Трагедия случилась в начале октября. Тогда на балконе одной из квартир были найдены тела девочек двух и пяти лет. Подозрения пали на их 13-летнюю сестру, которая осталась с убитыми. Когда тела обнаружили, сестра гуляла в парке возле дома и не скрывала, что это она зарезала детей.

Сейчас подросток проходит проверку на вменяемость. Она не проходит по делу как подозреваемая, так как ей еще не исполнилось 14 лет. Полиция не исключает, что девочка взяла на себя вину, так как наказание ей не грозит.

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#мужчина
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На границе России и Польши длинные очереди из 30–40 автомобилей
03 января 2025, 23:57

Фото: iStock/Sergey Pavlov

На границе России и Польши зафиксированы длинные очереди из 30–40 автомобилей. Об этом сообщает пресс-центр Федеральной таможенной службы.
«В Калининградской области на российско-польском участке государственной границы зафиксировано скопление транспортных средств» — заявили в telegram-канале ведомства.

Пробка около 30-40 машин наблюдается в Калининградской области по направлению в Польшу. Пунктом пропуска, где образовался затор, стал Мамоново-2. Отмечается, что работа проводится в штатном режиме, а для ускорения работы задействованы дополнительные силы. В частности была вдвое усилена смена таможенного поста. Также на пункте остается еще 60 машин, которые не приняла польская сторона.

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