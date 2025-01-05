В зоне СВО погиб Олег Гегельский: талантливый поэт и автор песен звёзд российской эстрады

Олег Гегельский (Фото: соцсети)
Российский поэт, автор песен и ветеран боевых действий Олег Гегельский погиб в возрасте 60 лет, выполняя боевую задачу в зоне специальной военной операции. О его смерти передает RT со ссылкой на супругу бойца, Полину Гегельскую. Смерть Олега стала трагедией для родных, коллег и почитателей его творчества.
Смерть на боевом задании3 декабря 2024 года Олег Гегельский погиб, выполняя боевую задачу в составе 56-го гвардейского десантно-штурмового полка 7-й гвардейской дивизии. Во время передвижения по «серой зоне» автомобиль, в котором находился поэт, попал под артобстрел.
По словам его супруги Полины Гегельской, Олег никому не сообщал о своём решении подписать контракт с Министерством обороны в сентябре 2024 года.
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«Он всегда таким был: делал что-то и особо никому не рассказывал. Поэтому никто даже не знал, что он подписал контракт», — рассказала Полина.Семья Гегельского, включая 10-летнего сына, пройдет реабилитацию в центре поддержки участников СВО и их семей. Ребенок очень тяжело воспринял гибель отца. Ему понадобится помощь профессионалов, чтобы справиться с трагедией.
Военная служба и личные причиныОлег Гегельский — уроженец города Черкассы Украинской ССР. Он с юности был связан с армией, вдохновляясь примером своего отца — ветерана Великой Отечественной войны.
Олег служил в спецназе, участвовал в боевых действиях в Афганистане, Югославии и Чечне, где получил ранения. В последние годы он также обучал людей навыкам выживания, создав школу VESTIGATOR.
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Друг поэта Руслан Осташко отмечал, что Гегельский был настоящим профессионалом.
«Когда я узнал подробности, что он попал под артобстрел, я понял, насколько для него как для профессионала было обидно, что смерть настигла его в момент, когда он никак не мог повлиять на исход. В честном бою такого бы не произошло, потому что, когда мы были на сборах, я видел, как он работает с имитацией оружия, в условиях городского и полевого боя», — вспоминал Осташко.Осташко отметил, что по Гегельскому было видно, как его тянуло в зону СВО. По словам погибшего, ему было важно защищать Родину. Он был готов оказаться в любой горячей точке, выполняя свой долг.
Творчество и памятьОлег Гегельский оставил богатое творческое наследие. Он написал более 100 текстов стихотворений, ставших песнями. Их исполняли такие звезды российской эстрады, как Валерий Леонтьев, Николай Носков, Анжелика Варум и другие артисты. Особо выделяются шесть песен из альбома Николая Носкова «По пояс в небе», включая хит «На меньшее я не согласен».
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Его книга стихов «Корни. Ствол. Крона» раскрывает разные грани творчества поэта: от лирики до военных и религиозных тем. Гегельский также был членом Союза писателей России, Русского географического общества и лауреатом фестиваля «Песня года — 94». Песни на его стихи сегодня исполняют и на Донбассе.
«Стихи его живы, и память о нём будет вечной», — поделилась супруга поэта.
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