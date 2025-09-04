Достижения.рф

Россиянин подрался в тайге с медведем и победил

В Иркутской области мужчина отбился от медведя
Фото: iStock/JNevitt

В Иркутской области турист чудом избежал серьезных травм при нападении медведя в районе бухты Аяя на Байкале. Об этом сообщает kp.ru.



Инцидент произошел в глухой таежной местности. По словам пострадавшего, медведь внезапно атаковал его, сбив с ног.

Мужчина начал активно защищаться, нанося удары руками и ногами по телу и лапам зверя. Испугавшись сопротивления, медведь отступил и скрылся в лесу.

До ближайшей турбазы туриста отделяли 16 км. Он преодолел это расстояние пешком. На турбазе ему оказали первую помощь, после чего доставили в больницу. Выяснилось, что повреждения были незначительными — лишь царапина на плече.

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0