Россиянин подрался в тайге с медведем и победил
В Иркутской области турист чудом избежал серьезных травм при нападении медведя в районе бухты Аяя на Байкале. Об этом сообщает kp.ru.
Инцидент произошел в глухой таежной местности. По словам пострадавшего, медведь внезапно атаковал его, сбив с ног.
Мужчина начал активно защищаться, нанося удары руками и ногами по телу и лапам зверя. Испугавшись сопротивления, медведь отступил и скрылся в лесу.
До ближайшей турбазы туриста отделяли 16 км. Он преодолел это расстояние пешком. На турбазе ему оказали первую помощь, после чего доставили в больницу. Выяснилось, что повреждения были незначительными — лишь царапина на плече.
Читайте также: