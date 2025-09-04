В Алтайском крае мужчине грозит 6 лет тюрьмы за кражу сигарет у отчима

04 сентября 2025, 12:44

Фото: iStock/Sophonnawit Inkaew

В Алтайском крае 35-летнего местного жителя могут приговорить к шести годам тюрьмы за кражу девяти пачек сигарет у отчима. Об этом сообщает telegram-канал Baza.