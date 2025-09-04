В Алтайском крае мужчине грозит 6 лет тюрьмы за кражу сигарет у отчима
В Алтайском крае 35-летнего местного жителя могут приговорить к шести годам тюрьмы за кражу девяти пачек сигарет у отчима. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
Происшествие случилось 21 августа. Тогда пасынок зашел к отчиму за спичками, но его дома не оказалось. Мужчина зашел на открытую летнюю кухню и там нашел ключи от жилища.
Уже в доме пасынок открыл тайник отчима и украл оттуда девять пачек сигарет. О схроне он узнал во время совместного распития алкоголя. Когда старший заметил пропажу, то сразу подумал на пасынка и написал на него заявление.
Мужчина сразу признался в краже и заявил, что скурил все сигареты. Против него возбуждено уголовное дело за «кражу с незаконным проникновением в жилище». За это ему грозит до 6 лет лишения свободы. До этого пасынок уже неоднократно был судим.
