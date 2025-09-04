Роскошная яхта затонула у берегов Турции сразу после отплытия
The Sun: в Турции роскошная яхта Dolce Vento затонула сразу после отплытия
В Турции роскошная яхта Dolce Vento затонула сразу после отплытия. Об этом сообщает британское издание The Sun.
Инцидент произошел у берегов Зонгулдака на юге Турции. Это было первое и, вероятно, последнее путешествие на недавно построенной яхте, стоимость которой составляла 70 тысяч фунтов (около 7,6 млн рублей).
Сразу после отплытия судно начало крениться набок и вскоре затонуло. Экипаж и пассажиры были вынуждены спасаться, прыгая в воду. О пострадавших не сообщается.
Местные органы власти заявили, что по факту инцидента будет проведено расследование для выяснения причин кораблекрушения.
