Роскошная яхта затонула у берегов Турции сразу после отплытия

04 сентября 2025, 10:48

The Sun: в Турции роскошная яхта Dolce Vento затонула сразу после отплытия

Фото: iStock/Dinara Ilikaeva

В Турции роскошная яхта Dolce Vento затонула сразу после отплытия. Об этом сообщает британское издание The Sun.