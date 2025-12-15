Беременная женщина пострадала во время драки между туристами в Таиланде
В Сети появилось видео с европейскими и арабскими туристами в Таиланде, которые подрались из-за ДТП с мотоциклами. Об этом сообщает The Pattaya News.
По данным издания, все произошло 14 декабря в Паттайе. Несколько человек в возрасте от 30 до 35 лет ехали на мотоциклах по Южной дороге и внезапно врезались друг в друга. После этого они устроили потасовку на проезжей части. На кадрах видно, как четверо мужчин избивают друг друга, один из них отталкивает женщину, и та падает на дорогу.
В результате пострадала беременная иностранка, которая пыталась остановить драку. После оказания первой помощи на месте ее доставили в больницу. Всех участников конфликта задержали.
