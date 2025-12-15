В США учительница избежала тюремного срока за совращение школьников
Педагог из США избежала реального тюремного срока, пойдя на сделку со следствием по делу о совращении учеников. Об этом проинформировал телеканал KWCH‑DT.
Речь идёт о Уитни Шулл из города Никерсон, которую арестовали в июне. Согласно полицейскому заявлению, в период с 31 января по 15 марта женщина купила спиртные напитки ученикам и вступила в интимную связь с двумя из них. При этом второй половой акт произошёл без согласия подростка. Еще одного школьника преподавательница пыталась изнасиловать, но не довела преступный замысел до конца.
Возраст пострадавших подростков составлял 16 и 17 лет, причём лишь один из них обучался в школе, где работала Шулл.
12 декабря стало известно, что обвиняемая признала вину по одному из пунктов. Кроме того, она подтвердила, что покупала спиртное для несовершеннолетних.
Читайте также: