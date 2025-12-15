Француженка перепутала газ с тормозом и утопила автомобиль в местном бассейне
Во французском городе Ла‑Сьота произошла необычная авария. Женщина-водитель не справилась с управлением и влетела в здание муниципального бассейна, передает The Sun.
Как выяснилось, 38‑летняя француженка перепутала педали газа и тормоза, в результате чего машина на высокой скорости пробила ограждение и оказалась в воде. Как раз в тот момент в бассейне проходили занятия по плаванию.
Из салона автомобиля успели вытащить женщину и её пятилетнюю дочь. Спасательную операцию провели два тренера и один случайный очевидец происшествия.
В результате инцидента, по предварительным данным, никто не пострадал.
