Француженка перепутала газ с тормозом и утопила автомобиль в местном бассейне

15 декабря 2025, 02:01

The Sun: француженка утопила автомобиль в здании бассейна

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Во французском городе Ла‑Сьота произошла необычная авария. Женщина-водитель не справилась с управлением и влетела в здание муниципального бассейна, передает The Sun.