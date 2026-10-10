Беременная женщина сгорела заживо в машине: полиция нашла криминальный след

10 октября 2026, 12:41

В Уэльсе в сгоревшем фургоне нашли тело беременной женщины

Фото: iStock/trikolor

Обугленный труп 38-летней беременной женщины обнаружили в сгоревшем фургоне в Северном Уэльсе. Об этом сообщает телеканал BBC.