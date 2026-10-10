Беременная женщина сгорела заживо в машине: полиция нашла криминальный след
Обугленный труп 38-летней беременной женщины обнаружили в сгоревшем фургоне в Северном Уэльсе. Об этом сообщает телеканал BBC.
Сотрудники экстренных служб прибыли на одну из улиц Престатина вечером 4 октября — им поступил сигнал о возгорании автомобиля. Когда огонь потушили, в салоне нашли тело несчастной. Как выяснилось позднее, на момент пожара потерпевшая находилась без сознания или не могла выбраться, но еще дышала. Вскоре она скончалась от ожогов и травм.
Обвиняемым по делу об убийстве проходит знакомый погибшей Томас Белл, который не признает свою вину в преступлении. Помимо него, полиция задержала 47-летнего мужчину. Его подозревают в сговоре ради поджога и в хранении наркотиков с целью продажи.
В конце ноября состоится судебное заседание, на котором обвиняемый официально заявит, причастен ли он к трагедии или нет. Рассмотрение дела по существу запланировано на весну следующего года.
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