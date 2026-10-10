Учитель попался на производстве детского порно
В Техасе бывшего учителя обвинили в производстве детского порно
Учитель из американского штата Техас изнасиловал ребенка на видео и поплатился. Подробности приводит Минюст США.
46-летнего Дерека Брайана Певето обвинили в растлении несовершеннолетнего и создании детской порнографии. По версии следствия, педагог использовал ребенка для удовлетворения своих сексуальных потребностей, а происходящее записывал на камеру.
По данным ведомства, большое жюри вернуло обвинительное заключение 7 октября. Теперь фигуранту грозит минимум 15 лет колонии.
«Певето вменяют производство материалов сексуального насилия над детьми», – говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что полиция Малайзии задержала учительницу из султаната Селангор за совращение и изнасилование ученика.