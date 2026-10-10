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Учитель попался на производстве детского порно

В Техасе бывшего учителя обвинили в производстве детского порно
Фото: iStock/dikushin

Учитель из американского штата Техас изнасиловал ребенка на видео и поплатился. Подробности приводит Минюст США.



46-летнего Дерека Брайана Певето обвинили в растлении несовершеннолетнего и создании детской порнографии. По версии следствия, педагог использовал ребенка для удовлетворения своих сексуальных потребностей, а происходящее записывал на камеру.

По данным ведомства, большое жюри вернуло обвинительное заключение 7 октября. Теперь фигуранту грозит минимум 15 лет колонии.

«Певето вменяют производство материалов сексуального насилия над детьми», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что полиция Малайзии задержала учительницу из султаната Селангор за совращение и изнасилование ученика.
Лидия Пономарева

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