Учитель попался на производстве детского порно

10 октября 2026, 11:59

В Техасе бывшего учителя обвинили в производстве детского порно

Фото: iStock/dikushin

Учитель из американского штата Техас изнасиловал ребенка на видео и поплатился. Подробности приводит Минюст США.





46-летнего Дерека Брайана Певето обвинили в растлении несовершеннолетнего и создании детской порнографии. По версии следствия, педагог использовал ребенка для удовлетворения своих сексуальных потребностей, а происходящее записывал на камеру.



По данным ведомства, большое жюри вернуло обвинительное заключение 7 октября. Теперь фигуранту грозит минимум 15 лет колонии.

«Певето вменяют производство материалов сексуального насилия над детьми», – говорится в сообщении.