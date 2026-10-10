Россиянин «купил» зимние шины в интернете и остался без денег
В Саратове 64-летний мужчина стал жертвой интернет-мошенничества при покупке зимних шин. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
По данным полиции, мужчина нашел в интернете объявление о продаже комплекта зимней резины и связался с продавцом. Согласовав условия сделки, саратовец перевел деньги через мобильное банковское приложение. Однако оплаченный товар ему так и не доставили.
После этого мужчина обратился в полицию. При этом ранее правоохранители уже проводили с ним профилактические беседы и предупреждали о распространенных схемах дистанционного мошенничества.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). В настоящее время сотрудники полиции проводят следственные мероприятия, чтобы установить личность подозреваемого и обстоятельства преступления.
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