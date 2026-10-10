Россиянин «купил» зимние шины в интернете и остался без денег

10 октября 2026, 12:23

Саратовец купил шины у мошенников в сети и остался без денег и товара

Фото: istockphoto/Dzurag

В Саратове 64-летний мужчина стал жертвой интернет-мошенничества при покупке зимних шин. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.